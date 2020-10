Légen biztonságban vannak a páciensek

Nagyon szigorúak, mondhatni radikálisak a megelőző óvintézkedések Légen, a Vitalita egészségügyi központban. A több mint 90 férőhelyes idősotthon gyakorlatilag március óta le van zárva. A nyári hónapokban engedélyezték ugyan a látogatásokat, de csak a parkban, az épületszárnyba a rokonok sem léphettek be. Viszont a központ krónikus betegek számára fenntartott részlege, valamint az agyi érkatasztrófa utáni rehabilitációs osztálya, továbbra is működik és fogadni tudja a pácienseket. Igaz, szigorú feltételek betartása mellett. Mindkét részlegre csak negatív PCR-teszttel lehet új beteget felvenni, a teszteket helyben, az erre kiképzett nővérek végzik el.

Írásos beutaló kell

A járvány terjedése országszerte elérkezett ahhoz a stádiumhoz, hogy reprofilizálják a kórházakat, ami azt jelenti, hogy a nem életmentő részlegeket bezárják, kezdve a nem „életet fenntartó” osztályokkal, mint amilyen például a rehabilitációs osztály is. Így szabadítanak fel személyzeti és ágykapacitásokat a covidos betegek számára. Az agyi érkatasztrófa (stroke) utáni rehabilitáció a kórházakban egyébként is csupán tíz napig tartott, de nagy valószínűséggel most már ezt sem kapja meg a beteg, mert a súlyosbodó járványhelyzet miatt egyszerűen hazaküldik.

„Nekünk van kapacitásunk, nemcsak helyileg, de szakemberek terén is, amit még bővítettünk is, ám ahhoz, hogy a pácienst fogadni tudjuk, írásos beutaló kell a szakorvostól, a neurológustól”

– mondja Slovák Gyula, a központ igazgatója.

A papír alapú beutaló a jelenlegi helyzetben gondot okozhat, ezt az orvosnak ki kell állítania, a pácienshez el kell juttatni, a biztosítónak pedig jóvá kell hagynia, utóbbi csak eredeti, kézzel aláírt dokumentumot fogad el. Ez pedig főleg október 25-e után nem is olyan egyszerű művelet. A nehézségek ellenére, az igazgató minden rászoruló beteget és hozzátartozót arra buzdít, hogy vállalja a kissé bonyolult ügyintézést, és jelentkezzen a 60 napos rehabilitációra, mert ennél a diagnózisnál semmi sem annyira fontos, mint a mielőbbi gyors beavatkozás, az azonnali hosszú távú rehabilitáció.

Tornaterem a teraszon

A 2019 májusában megnyílt központ Kováčová után a második legnagyobb és egyúttal az egyetlen Szlovákiában, amely az agyvérzés utáni rehabilitációra szakosodott. „A segédeszközökkel és speciális tornagépekkel felszerelt rehabilitációs központunk nagy léptekkel halad előre, folytatjuk az egyre hatékonyabb rehabilitációs eszközök beszerzését, ebben Nagyszombat megye önkormányzata hathatósan támogat bennünket” – magyarázza az igazgató. Ezt hivatott segíteni a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal való együttműködés is, az Interreg határokon átnyúló projekt keretében. A közös pályázat részeként a közeljövőben az épület egyik teraszát befedik, hőszigetelik és kialakítanak rajta egy új napfényes tornatermet, amit korszerű terápiás gépekkel szerelnek fel. A projekt mintegy 150 ezer euróba kerül, az összegből már számítógépek segítségével működő, úgynevezett okos tornagépekkel szerelik fel az újonnan kialakított tornatermet. A határokon átívelő együttműködés további hozadékaként közös workshopokat, szakmai találkozókat szerveznek, amint a járványhelyzet lehetővé teszi. Addig videókonferenciákon keresztül folynak az eszmecserék és tárgyalások a közös együttműködési szerződésről, amelyet a két intézmény szimbolikusan, október 29-én az agyi érkatasztrófa világnapján ír alá, most természetesen csak a virtuális térben.

Robotikus gép

Egy óriásszerkezet, amely a páciens egész testét, minden végtagját mozgatja, stimulálja az izmait. Egy svájci cég fejlesztette ki, jelenleg ez a rehabilitáció csúcsát jelenti. Egy ilyen szerkezet ára több mint félmillió euró. Egy régebbi típus van Kováčován, nem tudni, hogy magán rehabilitációs központokban van-e. Csehországban viszont minden kerületi kórházat felszereltek ezzel a szupermodern rehabilitációs szerkezettel, méghozzá uniós forrásokból.

„Itt csúcsminőségről beszélünk. Volt alkalmam megtapasztalni Budapesten egy mozgásképtelen, izomsorvadásban szenvedő fiatal férfi kezelésénél, akit a robotra kapcsoltak. Döbbenetes élmény volt. Az addig magatehetetlen, apatikus fiú, a robottal folytatott kezelés után, egy mosolygós, lehetőségeihez mérten életvidám ember lett, aki úgy érezte, minden porcikája mozog, mert a robot imitálta a teste mozgását és ez az információ eljutott az agyba” – mesélt az élményéről Slovák igazgató.





Szuperrobot Légen

Egy ilyen robot telepítéséről tárgyal a légi Vitalita egészségügyi központ is néhány magánvállalkozóval és befektetővel, akik hajlandóságot mutatnak a megvásárlására. A tárgyalások folyamatban vannak. Ha megállapodnak és megvásárolják, a robot üzemeltetését valószínűleg egyetlen szlovákiai egészségbiztosító sem fogja fedezni, saját zsebből kellene állni a kezeléseket, ám ezzel teljes lenne a rehabilitációs szolgáltatások tárháza a légi központban.

„Csak attól félek, hogy a jelenlegi helyzetben az agyéri katasztrófát szenvedett páciensek nem kerülnek időben hozzánk, a rehabilitációs osztályra, pedig van elegendő helyünk és megfelelő szakembereink is. Azt üzenem, hogy ne féljenek, merjenek hozzánk jönni, mert kevés olyan biztonságos hely van a koronavírus szempontjából, mint a mi rehabilitációs központunk” – mondta zárszóként a légi Vitalita nonprofit egészségügyi szervezet igazgatója.