Lefújt rendezvények országszerte

Bezárták a fővárosi iskolákat, intézményeket, lefújták a rendezvényeket a koronavírus miatt. Az Óvárosban levő bölcsődékben, óvodákban és alapiskolákban 5 napig szünetel a tanítás.

Drasztikus intézkedések

Pozsonyban egy villamosvezető és egy óvónő is elkapta a koronavírust, a Szlovák Nemzeti Színház egyik alkalmazottja is fertőzött. Elképzelhető, hogy az óvónő másokat is megfertőzött, a sofőrnőnél azonban ennek minimális lehet az esélye. Matúš Vallo főpolgármester délelőtt a városrészek vezetőivel tartott sajtótájékoztatóján elmondta, meghatározatlan időre bezárják a múzeumokat, galériákat, az állatkertet, a téli stadiont, az uszodákat, a mozikat, elmaradnak a város által szervezett rendezvények. Több egyetemen is szünetel az oktatás. Az Óvárosban az óvodákban és az iskolákban is egyhetes szünetet rendeltek el, így próbálják meggátolni a vírus terjedését.

„Megértjük az emberek aggodalmát, ami elsősorban az információhiányból fakad. A városrészekkel együtt dolgoztuk ki az intézkedéseket. Tudjuk, hogy a szülőknek gondot okozhat a gyerekek elhelyezése, de arra kérjük őket, hogy ne a nagyszülőkre bízzák a diákokat, ugyanis az idős korosztály a legveszélyeztetettebb”

– nyilatkozta Vallo.

A kórházakban és a szociális intézményekben nincs látogatás. A hivatalokban is korlátozásokat vezettek be. „Az intézkedések drasztikusnak tűnhetnek, de meg kell állítani a vírus terjedését” – hangsúlyozta a főpolgármester.

Elmaradhat az érettségi

Juraj Droba, Pozsony megye elnöke arra kérte a munkaadókat, hogy legyenek tekintettel azokra az alkalmazottakra, akiknek iskoláskorú gyereke van. A diákokat pedig felszólította, hogy ne bevásárlóközpontokban csoportosulva töltsék a kényszerszünetet, inkább menjenek a levegőre, vagy maradjanak otthon. Droba közölte, egyelőre kérdéses, megtartják-e az írásbeli érettségit a megyei középiskolákban. A főpolgármester a Pozsonyi Közlekedési Vállalat (DPB) fertőzött alkalmazottjával kapcsolatban azt mondta, hogy karanténba helyezték azokat a munkásokat, akik kapcsolatba kerülhettek a sofőrnővel, folyamatosan fertőtlenítik a járműveket. A városi autóbuszok, trolik és villamosok ajtajai automatikusan kinyílnak, nem kell hozzáérni a gombhoz. Vasárnapig a DPB 800 járműve közül 500-at fertőtlenítettek. Nemcsak a járatokat, hanem a telephelyeket is naponta fertőtlenítik. A sofőrök és az ellenőrök is kaptak dezinfekciós készítményeket. A fertőzött villamosvezetőről elmondták, hogy egy külföldi úton kapta el az új koronavírust. A DPB hangsúlyozta, minimális az esélye annak, hogy a sofőr másokat is megfertőzött, mégis karanténba zárták a munkatársait, és fertőtlenítik a sofőrök helyiségeit. Pozsonyban egyelőre nyugodt a helyzet, ezt Pék Zoltán, Pozsonypüspöki polgármestere is megerősítette. A városban csak néhány szájmaszkot viselő járókelőt láttunk.

Bezárt iskolák

A koronavírus-járvány megállítása végett a pozsonyihoz hasonlóan a Nagyszombat megyei középiskolákban is szünetel az oktatás. Az intézkedés a galántai középiskolákat is érinti. Galánta polgármestere, Peter Paška közösségi oldalán tett közzé felhívást a hétvégén, mely szerint azonnali hatállyal betilt minden nyilvános rendezvényt a Városi Művelődési Központban és a város sportlétesítményeiben, illetve a mozi sem működik. Emellett tilos a látogatás a Szent Lukács kórházban és a nyugdíjasotthonokban. A határozat visszavonásig érvényes. Március 13-tól az alapiskolákban és az óvodákban is szünetel a tanítás, zárva maradnak a bölcsődék is.

Nincs ügyfélfogadás

Diószeg is részt vett azon a találkozón, amelyet a polgármestereknek szerveztek Nagyszombatban. Szabó Antal, Diószeg polgármestere elmondta, betiltottak a városban minden hivatalos rendezvényt, a városi hivatal működik, de az ügyfélfogadás szünetel.

„A lakosok csak interneten fizethetik be a különböző illetékeket a hét végéig, de lehet, hogy a továbbiakban is. A délelőtti ülésen javaslat hangzott el arról, hogy szerdától az összes alapiskolát és óvodát bezárják”

– részletezte a polgármester, aki erről tájékoztatta a város intézményeinek vezetőit.

„Csak az igazgató adhat ki rendeletet az oktatási intézmények bezárásáról, de ha komolyra fordul a helyzet, akkor be kell zárni az intézményeket” – tette hozzá a polgármester, illetve azt is elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a Közegészségügyi Hivatal ajánlásait, rendeleteit. Az eseményen részt vett Gőgh Ferenc, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának galántai járási elnöke, aki délután SMS-ben értesítette a járás falvainak polgármestereit a javaslatról.

Titkolták az utazást

Egy nyitrai és egy kassai páciens is titkolta, hogy kapcsolatba lehet hozni Olaszországgal. Vasárnap este egy idős férfit vittek kórházba Kassa Saca városrészben, hozzátartozói nem közölték, hogy korábban Olaszországban jártak. Hasonlóan felelőtlenül viselkedett az a nő, aki Nyitrán vitte kórházba négyéves gyermekét magas lázzal, köhögéssel és más, a koronavírusra jellemző tünettel. A nő csak azután ismerte el, hogy Olaszországban síeltek, miután erre az orvos rákérdezett. Peter Visolajský, a nyitrai kórház orvosa közölte azt is, hogy a beteg gyermek szülőjét korábban már tesztelték a koronavírusra, a gyermeket viszont nem. Így az őt ellátó orvost és nővért is veszélybe sodorták, nem beszélve a váróteremben várakozókról. Hiába kérik napok óta a szakemberek, hogy hasonló helyzetben telefonon értesítsék a háziorvost vagy a Közegészségügyi Hivatalt, az emberek meggondolatlanok.

Az időseket védik

A dunaszerdahelyi és a somorjai szociális intézményekben is felfüggesztették a látogatást. A város vezetősége már ülésezett, folyamatosan figyelik a helyzetet. „A nyugdíjasklubba és -panzióba szervezett nőnapi rendezvényeket nem tartjuk meg, a jövő heti Év sportolója gálát elnapoljuk. A vasárnapra tervezett március 15-i megemlékezés lebonyolítása az országos válságstáb további intézkedéseitől függ. A városi hivatalban egyelőre nincsenek korlátozások” – nyilatkozta lapunknak Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere. A Nagyszombat megyei középiskolákban háromnapos tanítási szünetet rendeltek el, elsősorban a Pozsony megyei tiltásra reagálva. Hájos Zoltán elmondta, hogy sok szenci járásbeli diák látogatja a Nagyszombat megyei középiskolákat. Pénteken átértékelik a rendelkezést.

Elektronikus ügyintézés

A megyei hivatalban nem fogadnak ügyfeleket, felfüggesztették a hivatalnokok szolgálati útjait. Elmaradnak a megye által szervezett rendezvények, és a nagyszombati Ján Palárik Színház eheti előadásai. A Szociális Biztosító dunaszerdahelyi kirendeltségén arra kérik az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint csökkentsék a személyes érintkezést, inkább telefonon kommunikáljanak a hivatalnokokkal.

Somorján szerdától felfüggesztik a tanítást az alapiskolákban, az óvodákat is meghatározatlan időre bezárják. Elmaradnak a kulturális rendezvények, az idősebbeknek szervezett programok, és szünetel a nyugdíjasklub működése. Orosz Csaba polgármester közölte, hogy a sportrendezvényeket is felfüggesztik, vagy nézők nélkül tartják meg. Somorján is azt kérik a lakosoktól, hogy ha lehet, ne menjenek be a városi hivatalba, és elektronikusan intézzék az ügyeket. A rendelőintézetben fertőtlenítő berendezéseket helyeztek ki a pácienseknek. A csallóközi városokban folyamatosan figyelik a helyzet alakulását, és szükség esetén reagálnak a fejleményekre.

Szencen a Pozsony megye korábbi döntése alapján a megyei fenntartású középiskolákban hétfőn és kedden szünetel az oktatás. Hétfő délután a város a közösségi oldalon közzétett bejegyzése alapján további, a város által üzemeltetett alapiskolák, óvodák és egy művészeti alapiskola is zárva tart március 10-ig. Ezek a következők: Tajovský AI, Mlynská utcai AI, Kysucká utcai AI, Szenczi Molnár Albert AI, a művészeti alapiskola, Fándly utcai óvoda, Kysucká utcai óvoda, Kassai utcai óvoda, Kollár utcai óvoda, Napfényes Tavak óvoda és a Szenczi Molnár Albert Óvoda. A városban törölték a sport-, a kulturális és egyéb nyilvános rendezvényeket.

Pánik Nádszegen

Nádszeg önkormányzata vasárnap a közösségi oldalon tett közzé bejegyzést, mely szerint nem igaz, hogy koronavírussal fertőzött személy van a községben. A helyi válságstáb tegnap este ült össze. A hétvégén felröppent a hír a Galántai járásban levő községben, hogy egy helyi lakos koronavírussal fertőződött meg. A helyiek egy része megijedt, mások kellő higgadtsággal kezelték a híreket. Vasárnap a község Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, amelyben az áll, felmerült a koronavírus-fertőzés veszélye, az érintett személyt Nagyszombatban tartják megfigyelés alatt a kórház fertőzőosztályán. Kacz Éva polgármester tegnap megerősítette, hogy a férfin elvégzett tesztek eredménye negatív lett, ám mivel beteg, továbbra is kórházban ápolják. A polgármester asszony hozzátette, összehívják a válságstábot, de csak az általános tájékoztatás végett, egyelőre semmilyen intézkedéseket nem vezettek be. Az önkormányzat a közösségi oldalon és a hangszórókon keresztül tájékoztatja a lakosságot a helyzet alakulásáról.

Egyeztetnek a cégekkel

A naszvadi önkormányzat több óvintézkedést vezetett be. Folyamatosan konzultálnak a város ipari parkjában működő két olaszországi céggel is.

Az Új Szó megkeresésére Molnár Zoltán polgármester elmondta, egyelőre még nem hívták össze a válságstábot, ezt szerdára tervezik. Ha azonban igény van rá, bármikor össze tudnak ülni. Folyamatosan kapcsolatban vannak a körzeti orvossal. A városházán külön odafigyelnek a megfelelő mértékű és mennyiségű fertőtlenítésre.

Egyelőre nem látják indokoltnak a tömegrendezvények lemondását, amelyek közül a március 15-i megemlékezés lenne a következő. Ezzel megvárják a következő napok fejleményeit, majd egyeztetnek a Csemadokkal az esetleges lemondásról.

Az olaszokkal nincs gond

A város ipari parkjában két olasz cég is működik, velük folyamatosan egyeztet az önkormányzat. Ezidáig nem történt semmi rendkívüli, a naszvadi telephelyeken jelenleg nem tartózkodnak olasz állampolgárok. A Ferplast cég esetében az Olaszországból érkező kamionok sofőrjeit nem engedik be a főépületekbe, ők elkülönített helyen várakoznak. Az olasz cégtulajdonos múlt héten járt Naszvadon azért, hogy életbe léptesse az elővigyázatossági intézkedéseket. Molnár Zoltán azt mondja, tudomása szerint a vállalat olaszországi üzeme rendesen működik, nincs koronavírusos fertőzött az alkalmazottak között.

Az egyetem lépett

Komáromban mától március 22-ig szünetel a jelenléti formában történő oktatás a Selye János Egyetemen, a hallgatók más formában történő képzéséről a dékán dönt. Az alapiskolákban és az óvodákban ugyan folytatódik a tanítás, viszont nem engedélyezik az osztálykirándulásokat, sítúrákat. A gyerekeket tájékoztatják a szükséges óvintézkedésekről. A hagyományos törülköző helyett kötelezően előírt a papírtörlő használata.

Az Egressy Béni Művelődési Központban (EBMK) elmaradnak a következő hétre tervezett rendezvények. A későbbi programokkal kapcsolatosan a fejlemények értékelése után születik döntés. Elmaradnak a március 15-i megemlékezések is, amelyek közül a központi rendezvénynek is az EBMK adott volna otthont. A sportlétesítményeket felügyelő Comorra Servis a minisztériumi útmutatást követve azt ajánlja a sportkluboknak, hogy nézők nélkül szervezzék a sporteseményeket.

Látogatási tilalom

Az Ispotály utcai idősek otthonában még március 6-án látogatási tilalmat rendeltek el, mivel a vírus az időseket veszélyezteti a leginkább. A klienseknek a kijárás korlátozását javasolják az illetékesek. Ugyancsak tilos látogatni a komáromi kórházban lábadozó betegeket.

A tervezett esküvőket a városházán megtartják, azonban az újabb időpontok egyeztetése során a következő hetekre csak szűk családi körben fogad párokat a városi hivatal. A városi tömegközlekedést biztosító Arriva vállalat gyakrabban fertőtleníti az autóbuszokat Komáromban, ehhez a kórházakban használatos fertőtlenítő eszközöket rendeltek. Keszegh Béla polgármester folyamatosan egyeztet Molnár Attilával, Dél-Komárom polgármesterével, a hét folyamán a régió polgármestereivel is megvitatja a fejleményeket. A városi hivatal figyelmeztet minden érintettet, hogy a veszélyről és figyelmeztetésről szóló feliratoknak a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény értelmében két nyelven – szlovákul és magyarul – kell megjelennie.

Csak ha muszáj

A gútai idős otthonban beszüntették a bentlakók csoportos szabadidős foglalkozásait. A Gútai Városi Művelődési Központ összes tömeges rendezvényét lemondták, köztük a március 15-i és a pedagógusnapi akciókat is. A városi sportcsarnokban nézők nélkül tarthatják meg a sporteseményeket. Folyamatosan fertőtlenítik a városi hivatal, a posta és a takarékpénztár épületét. Arra kérik a lakosokat, hogy csak akkor menjenek a hivatalba, ha az elengedhetetlen, inkább telefonon, e-mailben lépjenek kapcsolatban a hivatal munkatársaival. Horváth Árpád polgármester arra utasította az oktatási intézményeket, hogy minden kirándulást és tömegrendezvényt mondjanak le, emellett pedig folyamatosan figyeljék az oktatási tárca honlapján megadott útmutatásokat. Ügyelniük kell arra is, hogy a diákok minden óvintézkedést, elsősorban a megfelelő kézmosást tartsanak be. Napi 3-4 alkalommal is szükséges az épületek fertőtlenítése. A Gútán működő cégeket és vállalatokat, a kulturális, társadalmi és sportesemények szervezőit arra kéri az önkormányzat, hogy mérlegeljék a tömegrendezvények szervezését, illetve tegyenek meg mindent a vírus terjedésének megakadályozásáért. Ugyanez vonatkozik a résztvevőkre is.

Csak a hátsó bejáraton

Tilos a betegek látogatása március 6-tól az Érsekújvári Oktató Kórházban és Rendelőintézetben, és az egészségügyi központ vezetése hétfőtől újabb intézkedéseket vezetett be. Csak a hátsó bejáratot használhatják a rendelőintézetbe látogató lakosok, amely a kórház udvarából nyílik és a sürgősségi betegellátó központ mellett található, 1-es számú felirattal. A kórház főépületének a bejáratát lezárták.

Jozef Belický, Vágsellye polgármestere a városi szervezetek vezetőivel tartott hétfői tanácskozást követően újabb óvintézkedéseket vezetett be a járási székhelyen. Törlik a nyugdíjasok klubjaiban az összes rendezvényt, nagyobb figyelmet fordítanak az idősek otthonában és klubjaiban a fertőtlenítésre. Az óvintézkedések az ételkihordást is érintik, mindent körültekintően fertőtleníteni kell a szállítás előtt és után. A városi iskolákban tilosak a tömeges rendezvények, és fokozottabb óvintézkedéseket vezettek be az iskola étkezdékben. Törölték továbbá a sportrendezvényeket a futballpályán, a tekepályán, a teniszpályán és a multifunkciós játszótereken. Korlátozzák a városi hivatal dolgozóinak szolgálati útjait, betiltják az iskolai kirándulásokat a vírus sújtotta országokba. Vágsellyén fokozottabb higiéniai intézkedéseket vezettek be a hajléktalanokkal foglalkozó szociális dolgozók esetében, ugyanez érvényes a munkásszállókon, valamint a városi sportolók edzésein és az öltözőkben.

Készenlétben

Rimaszombatban a belügyminisztérium javaslatára a válságstáb elrendelte, hogy a város március 9-től ne adjon engedélyt a társadalmi, kulturális és sportesemények megtartására. A már betervezett rendezvények kapcsán figyelni kell a belügyminisztérium aktuális utasításait, és minden tervezett akcióról értesíteni kell a városi hivatalt. A kultúrház vezetését valamint az óvodák és általános iskolák igazgatóit felszólították, hogy figyeljék az aktuális eseményeket, és kövessék a válságstáb utasításit. A város honlapján (www.rimavskasobota.sk) elhelyeztek egy linket, mely az egészségügyi minisztérium tájékoztató anyagára mutat. A válságstáb megyei szinten is összeült. Itt elrendelték, hogy amit megerősítést nyer az első koronavírus-fertőzés Besztercebánya megyében, be kell zárni az összes megyei fenntartású középiskolát. Az elmúlt 10 napban külföldi kirándulásról érkező tanulók számára elrendelték, hogy 7 napig maradjanak otthon. Az összes megyei fenntartású kulturális intézményt a visszahívásig bezárták és megszüntettek minden összejövetelt, melyen tíznél több személy vett volna részt.

Kassán vírusgyanú

A Kassai járásban több óvintézkedést vezettek be az elmúlt 24 órában. A koronavírus terjedése miatt két napra bezárták a középiskolákat, a megye az aktuális helyzet alapján dönt arról, hogy a kényszerszünetet meghosszabbítja-e. Két hétig szünetel az egyetemi oktatás is. A villamosokat és autóbuszokat állandóan fertőtlenítik, a városi rendezvényeket lefújták. Rastislav Trnka megyeelnök szavait tolmácsolva Anna Terezková, megyei szóvivő az Új Szónak elmondta, az óvintézkedésekkel semmiképp nem szeretnének pánikot kelteni, pusztán megelőzés céljából van rájuk szükség.

„A külföldi esetek azt bizonyítják, hogy azokon a helyeken, ahol kellőképpen felkészültek, a vírus nem követelt emberi életeket. Éppen ezért mi sem akarjuk alábecsülni a helyzetet. Mivel nálunk egy héttel ezelőtt még tavaszi szünet volt, nem kizárt, hogy a diákok közül néhányan külföldön is jártak. Ezért rendeltük el az igazgatói szünnapot a középiskolákban, ez idő alatt pedig azt szeretnénk kideríteni, ki merre járt a tavaszi szünetbenˮ

– tudatta lapunkkal Terezková.

Mint kiderült, az óvintézkedés a megye 70 középiskoláját érinti, beleértve a nyolcéves gimnáziumokat is. „A jelenlegi fejleményeket figyelembe véve azt ajánljuk az igazgatóknak, fontolják meg az osztálykirándulások és a sítáborok lebonyolítását, idehaza és az ország határain túl egyaránt. Az egészségügyi minisztérium döntése alapján az összes megyei fenntartású idős otthon és egészségügyi intézmény látogatása tilos, illetve a kulturális rendezvények is törölve vannak. A korlátozások a megyei hivatal alkalmazottaira is vonatkoznak, azokat, akik az elmúlt időszakban Olaszországban vagy Kínában jártak, két-hetes kötelező szabadságra küldjük. A hivatal az összes külföldre irányuló üzleti utat törölteˮ – magyarázta Terezková.

Jegyeket automatából

A vírus terjedése miatt a megyei önkormányzattal együttműködő közlekedési vállalatok, köztük a nagymihályi Arriva és az Eurobus is minden autóbuszt napi rendszerességgel fertőtlenít. A Kassai Városi Tömegközlekedési Vállalat (DPMK) is hasonló óvintézkedéseket vezetett be, a depóba érkező villamosokat és autóbuszokat minden fordulónál fertőtlenítik, napi rendszerességgel pedig legalább három-négy villamost teljesen áttisztítanak és alaposan dezinfikálnak. „A Regionális Közegészségügyi Hivatal felhívását követően március kilencedikétől a mi vállalatunknál is különféle óvintézkedéseket léptettünk életbe. A villamos- és buszsofőröknek minden megállónál ki kell nyitni az összes ajtót, ami azt jelenti, hogy az utasoknak nem kell a nyitógombokhoz nyúlni. Minden buszmegállónál megállnak a buszok, nemcsak jelzésre, mint korábban. A sofőrök védelme érdekében pedig ideiglenesen leállítjuk a buszokon történő jegyvásárlást. A jegyeket az automatákban vagy a 1166-os telefonszámon vásárolhatják megˮ – közölte az Új Szóval Vladimíra Petrušová, a vállalat szóvivője. A fertőzés terjedésének megelőzéséhez tartozik a tömegközlekedési eszközök rendszeres, napi szintű fertőtlenítése is.

„A villamosokat és a buszokat a vírus kitörése előtt is rendszeresen fertőtlenítettük, most azonban a depóba érkező gépjárművek mindegyiket gyorsan fertőtlenítjük. Elsősorban az üléseket és a kapaszkodókat tisztítjuk meg. Naponta három-négy villamost teljesen dezinfikálunk. Egy-egy szerelvény átfogó fertőtlenítése akár két-három óráig is eltart, a gyorsabb fertőtlenítéseket akár fél órán belül is képesek vagyunk elvégezniˮ

– részletezte lapunknak a tisztítást a villamosokat fertőtlenítő alkalmazottak egyike.

Egy fertőzött

Információink szerint a Sacán ápolt idősebb beteg Nagyida községből származik. Ha beigazolódik, hogy fertőzött, valószínűleg karantén alá vonják a községet, több lakost megfertőzhetett. Beigazolódott viszont a vasműben dolgozó 26 éves férfinél a fertőzés. Ő már szombattól a kassai kórházban van, korábban Franciaországban járt.



