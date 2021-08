Leányvárra látogatott Natália Milanová kulturális miniszter

A kulturális minisztérium vezetőjét és küldöttségét Domin István, Izsa polgármestere és Dittel Tibor a községi hivatal vezetője fogadta a rendkívül jelentős történelmi helyszínen. A látogatásra valószínűleg azért is kerülhetett sor, mert augusztus elején az UNESCO világörökségi bizottsága úgy döntött, a Római Birodalom határát képező izsai Kelemantia felkerül az UNESCO világörökségi listájára. A keddi találkozón szó volt arról is, hogy az izsai partszakaszon a Duna medrének átkutatásakor kiderült, feltételezhető, hogy itt állt az egyetlen, Dunán átívelő híd a római korban. Csütörtöki József, a Duna Menti Múzeum igazgatója rendkívül átfogó, több fontos részletre kiterjedő történelmi sétára invitálta Natália Milanovát és küldöttségét. A találkozón szó volt az izsai Kelemantia Római Kori és Néprajzi Múzeumról is, Domin István arról tájékoztatta a vendéget, hogy vasárnap adják át a múzeum iparművészeti műhelyét, és a múzeumban látható egy 3D nyomtatással készített makett a történelmi tárlatról. Natália Milanová arról érdeklődött, milyen módon tudják népszerűsíteni ezt a helyet, és megtekintette a közeli kerékpárutat is.

Natália Milanová hangsúlyozta továbbá, hogy semmiképpen sem arra gondolt, hogy valamilyen attrakciókkal tegyék érdekessé, vonzóvá a katonai tábor feltárt részét, de minkenképpen szeretné, ha minél többen tudomást szereznének a táborról.

A miniszter asszony mai látogatása is azt bizonyítja, hogy számukra is fontos ez a világörökségi helyszín, hiszen így generálhat egy olyan fokú turizmust a régióban, amire eddig nem volt példa. Vannak érdeklődők, akik kifejezetten világörökségi helyszíneket keresnek fel, már most érezzük, hogy többen érdeklődnek a helyszín iránt a gyalogos, az autóval, vagy kerékpáron érkező turisták részéről. Két őrtornyot újítottunk fel a község két bejáratánál, amelyek már messziről jelzik a turistáknak, hogy római kori kultúrával rendelkező településre érkeztek

– mondta Domin István.