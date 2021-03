Lassan javul a járványhelyzet Galántán

Galántán december óta zárva tartanak az oktatási intézmények. A város polgármestere, Peter Paška arról tájékoztatott, hogy a szülők körében készített felmérésből kiderült, hogy kevesebben (mindössze 25-30 százalékuk) szerették volna, hogy a gyerekek március közepétől visszatérjenek az óvodába, iskolába, mint amire a város vezetése számított.

Iskolanyitási dilemma

“Mivel azt nagyon körülményes megszervezni, hogy részben távoktatás, részben pedig tantermi oktatás is legyen egyszerre, ezért jobbnak láttuk, ha nem nyitjuk ki az iskolákat, illetve úgy döntöttünk, várunk még néhány napot, hogy meglássuk, hogyan alakulnak a fertőzöttségi mutatók. A váságstáb csütörtöki ülésén azonban azt mérlegeltük, hogy húsvét előtt, majd utána is tömeges tesztelést kellene végeznünk ahhoz, hogy a gyerekek beléphessenek az intézményekbe. Nagy valószínűséggel a szünet után több lenne a fertőzött a gyerekek körében, amit nem szeretnénk” - fogalmazott a polgármester. Kifejtette, februárban a 9 évnél fiatalabb gyerekek között 456 pozitív esetet találtak Galántán, de mivel számukra nem kötelező a tesztelés, ezért nyilván sokkal több a fertőzött közöttük. Peter Paška hangsúlyozta, a legtöbb gyereknek nincsenek tünetei, de könnyen tovább fertőzhetik a családtagjaikat és pedagógusaikat. Mindezeket mérlegelve és más városok példájából kiindulva, ahol megnyitották, de a fertőzés újbóli elterjedése miatt kénytelenek voltak megint bezárni az óvodákat, iskolákat, úgy határoztak, hogy továbbra is zárva maradnak az oktatási intézmények.

Kevesebb a fertőzött

A válságstáb ülésén csütörtökön a Járási Közegészségügyi Hivatal vezetője, Iveta Šuleková arról tájékoztatott, hogy a február végétől tartó kéthetes időszakban a Galántai járásban 2900-ról 900-ra csökkent a pozitívan teszteltek száma. Stabilizálódott a helyzet a nagyvállalatokban, ahol minimális a fertőzésszám, akárcsak a szociális szolgáltatást nyújtó intézményekben is. A gondot a hivatal vezetője szerint azok a lakosok okozzák, akik külföldről visszatérve nem tartják be a karantént. A városban működő Szent Lukács Covid-kórház képviselői arról számoltak be a válságstáb ülésén, hogy csökken az intézményben kezelt Covid-betegek száma. A kórház vezetése ezért kérvényezni fogja az egészségügyi minisztériumnál, hogy vonja vissza az úgynevezett piros kórház besorolást. A kórház épületében kialakított oltóközpontban naponta 200 személyt oltanak be a koronavírus ellen. A kórházi ápolásra szoruló gyerekek elhelyezése jelent mostanában problémát Galántán.