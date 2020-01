Lakossági fórum a problémás forgalomelterelésről és hiányzó zöldterületekről

A vitában több lakos is felszólalt, a legtöbb problémát a forgalom elterelése és a felüljáró lezárása okozza a városban. - A szerző felvételei

Az idei évre tervezett beruházásokról, a főtéri kultúrház felújításáról, a hulladékgazdálkodásról, valamint a zöldövezetekről is szó volt azon a lakossági fórumon, amelyen a város vezetése válaszolt a lakosoknak. Valósággal záporoztak a kérdések a lévai lakosoktól, többen hangot adtak aggályaiknak, illetve javaslataikat is megosztották a város vezetésével.

Rendszeresítik a találkozókat

Ján Krtík, Léva polgármestere hangsúlyozta, hogy a január végi lakossági fórummal rendszeresíteni kívánják a találkozókat, hogy minél több visszajelzést kapjanak a lakosoktól. A Junior kultúrközpontban tartott fórumon részt vettek az önkormányzati képviselők és a Lévai Városi Hivatal egyes szakosztályainak dolgozói, valamint a városi intézmények és szervezetek képviselői. Rastislav Juhár beszámolt a lakosoknak az idei évre tervezett beruházásokról.

„A kissé bonyolult közbeszerzési eljárást követően novemberben úgy döntöttünk, hogy csak idén márciusban kezdjük meg az utak és járdák javítását. Léva mintegy száz kilométer hosszú útszakasz és kétszáz kilométer hosszú járdaszakasz tulajdonosa és karbantartója. Megjavítjuk a Szaratov, Sládkovič és a Tyrš utca burkolatát, és felújítjuk a járdákat a Vajanský, Marx és Kálnai utcákban. Tavaly három játszóteret adtunk át, idén további hármat építünk és kettőt újítunk fel. Újabb parkolókat nyitunk a Szaratov utcában, valamint a kereskedelmi akadémiánál és a szülők kérésére a művészeti alapiskolánál” – mondta Rastislav Juhár.

Rendkívül kritikus a helyzet a Laktanya és a Vasút utcánál, ahol komplex javításra szorul a vízelvezető rendszer.

A házgondnok panasza

A fórumon elhangzott, hogy a kerékpárutak kiépítésével biztonságosabbá válhatna a forgalom a városban. Léva a Kerékpárral munkába elnevezésű projekt keretében a Tesco bevásárlóközponttól egészen a városból kivezető Mohi útig építene kerékpárutat, ami közel 340 ezer euróba kerülne. A Perec patak mentén a város önköltségen, mintegy 100 ezer euróból épít kerékpárutat, ám a folytatást pályázati pénzből szeretnék megvalósítani. Róbert Novotný, a lévai 5-ös számú lakótelep Kender utcai három lakóházának gondnoka elmondta, sajnálja, hogy az újabb parkolók megnyitásával további zöldterületeket veszítenek a városban.

„Javasolnám a többemeletes parkolóházak megnyitását. Régi lévai lakos vagyok, néhány éve még kétszer ennyi zöldterületünk volt, mint amennyi most van. Ha így folytatjuk, harminc év múlva az egész város ki lesz betonozva! Hálásak vagyunk az új parkolóért a lakótelepen, de még így is további, mintegy 600 személygépkocsi parkol a lakóházak előtt. Az eperjesi tragédia kapcsán megjegyezném, hogy gyilkos lakótelepeken élünk. Amikor tűz gyulladt ki a házunknál, megkérdeztem a tűzoltókat, hová állítanák az emelőkosaras autót, és nem tudtak válaszolni. A lakóházak körül minden talpalatnyi helyen autók parkolnak” – mondta Novotný.

A város vezetése úgy reagált, hogy előbb-utóbb kénytelenek lesznek bevezetni a rezidens kártyákat a városban parkolók számára.

Lezárt vasúti felüljáró és kerülőút

Léván néhány hónapja lezárták a vasúti felüljárót, amelyen be lehetett jutni gépkocsikkal a városba. A felüljárót a negyedik veszélyességi fokozatba sorolták, a nyolcvanas években végzett rekonstrukció során számos műszaki hibát követtek el a tervezők és a kivitelezők. Ján Krtík arról tájékoztatta a lakosokat, hogy az utóbbi hónapokban javult a kommunikáció a város és a regionális útkezelő társaság vezetése között. A legfrissebb hírek szerint idén augusztusig tartanak a felüljáró pilléreinek megerősítésével kapcsolatos munkálatok. A lévai lakosok elpanaszolták, hogy a vasúti felüljáró lezárása óta nem a kijelölt utakat használják a tehergépkocsik vezetői, nemegyszer a mellékutcákban bolyonganak. Több helyen is megrongálódtak az utak. A város vezetése több alkalommal kérte a közlekedésrendészet szakértőit, hogy az útvonalat jelöljék ki érthetőbben. Az Érsekújvár felől érkező sofőröknek már a lévai helységnévtáblánál le kell térniük jobbra, a Génye városrészben lévő ipari park felé, és néhány kilométeres kerülővel a lakótelepen át kanyarodhatnak vissza a város központjába.

Kulturális és kongresszusi központ

Többen is sürgették a fórumon a város vezetését, hogy számoljon be a Hősök terén lévő, több mint egy évtizede üresen álló és rendkívül rossz állapotban lévő Družba kultúrházzal kapcsolatos terveiről. A Družba kultúrházat érintő botránysorozat 2009-től húzódik. A város korábbi vezetése az egykori kulturális központ felújítását egy vállalkozóra bízta volna, aki azonban nem kapott hitelt az ingatlan felújítására. Léva önkormányzata végül visszalépett az adásvételi szerződéstől. Ján Krtík elmondta, augusztusra kiadhatják az építkezési engedélyt és szeptemberben dönt a testület arról, hogy kire bízza a tervdokumentáció elkészítését. A kulturális-kongresszusi központ felső emeletén a megyei könyvtár kapna helyet, alatta esztrádterem, néhány ülésterem és színházi terem nyílna, a földszinti részen kávézót és gyerekközpontot nyitnának. Szó volt továbbá arról, hogy felújítják az egykori zsidó iskola épületét, ahol a város régióbeli kistermelők áruját kínálná. A zsidó iskola felújítására a Norvég Civil Alaptól kap támogatást a város, a tervek között szemináriumi helyiség és városi kávézó megnyitása szerepel, amelyben egészségkárosultakat is alkalmaznának.

Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem

Rastislav Juhár kitért arra, hogy évi 25 euróról idén kénytelenek voltak 33 euróra emelni a szemétdíjat, és új hulladékgazdálkodási koncepciót kell kidolgoztatniuk a városban. A kommunális hulladék 60 százaléka még osztályozható lenne, és Dušan Daniš a környezetvédelmi bizottság elnöke szerint Léván jelenleg alig érik el a 25 százalékot a hulladék osztályozásában. Léván évi 15 tonna szemetet termelnek a lakosok, amelynek csaknem a fele biológiai hulladék, élelmiszermaradék. A lakosok elpanaszolták, hogy elviselhetetlen a szeméttárolók környéke, amit a városi közmunkások sem győznek eltakarítani. Léván az utóbbi években négy százalékra csökkent a munkanélküliség aránya. Korábban mintegy ötven közmunkást alkalmaztak, az utóbbi időben már csak tízet. A lakossági fórum vitájában szó volt a zöldterületekről és a városban található magyar vonatkozású emlékhelyekről is. Az egyik nyugdíjas lakos szerint nagyobb tiszteletben kellene tartani és gyakrabban takarítani a Merkury Market közelében lévő Koháry emlékhelyet. Tolnai Csaba alpolgármester elmondta, tárgyaltak az üzletközpont vezetésével és a parkoló emlékhelyhez közeli részét betonpillérekkel kerítették el, rendszeresen tisztítják a környéket.

„Tábla is jelzi az emlékhelyet és Tolmács irányából Koháry portréjával ellátott tájékoztatót helyeztünk ki. További terveink is vannak Léván, szeretnénk rendbe hozatni a Koháry kápolnát Garamkeszi határában” – hangsúlyozta Tolnai.

Koháry 1661-ban lett Hont vármegye főispánja, majd altábornaggyá és bányavidéki főkapitánnyá nevezték ki. Csatlakozott De Souches tábornagyhoz, és amikor Ali esztergomi pasa Lévát kezdte ostromolni, Koháry az előhad vezéreként a Garam átjáróit védte. Kápolna őrzi az emlékét azon a helyen, ahol a tetemét megtalálták.

Több felszólaló utalt arra, hogy kevés a zöldterület Léván. Ezt Dušan Daniš is megerősítette és elmondta, Léván mintegy 74 hektárnyi zöldterületet tartanak nyilván, de további 160 hektárnyi terület hiányzik az európai normák alapján. A városrendezési terv módosításával újabb területeket szeretnének kijelölni, mivel az előírások alapján minden lakosnak háromszáz méterre a lakhelyétől legalább kéthektáros zöldterület kellene, hogy legyen. Sajnos ezek túl ideális állapotok, amire a legtöbb városban nincs lehetőség.