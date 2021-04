Közösségi tér, biopark épül Pereden

A peredi Vermek-tó a 19. és a 20. század fordulóján keletkezett, amikor a helyi lakosok az építkezéshez használt vályoghoz ástak ki alapanyagot a területen. A hatalmas gödörben megemelkedett a talajvíz, majd tó alakult ki belőle. Az 1970-es években a közeli Duslo vegyi üzem robbanásakor keletkezett törmelékkel feltöltötték a tó nagy részét, habár a körülötte lévő kertek végében még az 1980-as évek végén is víz állt. Évtizedekig szemétlerakó működött az egykori tó helyén, majd a 2000-es évek elején lezárták és rekultiválták a szemétdombot. Azóta várta jobb sorsát a Vermek.

Rengeteg a szemét

Lelovics Tamást egy ideje foglalkoztatta, mire lehetne kihasználni ezt a viszonylag nagy területet, tavaly elkezdte a szemetet összeszedni a területen. „2020. január 25-én mentem ki először a Vermekbe. Azóta több mint nyolcvan alkalommal voltam ott, legtöbbször egyedül vagy a családtagjaimmal, illetve ismerősök, falubeliek is csatlakoztak néhányszor. Ezt onnan tudom ilyen pontosan, hogy mindenről naplót vezetek a kezdetek óta. Az egykori szemétdomb rekultiválása óta még mindig sokan ide hordják ki a feleslegessé vált kacatokat. Rengeteg kidobott televíziót, hűtőt, mikrohullámú sütőt találtunk, de volt kerítés, építkezési törmelék, sőt, még teherautó is. Első körben tehát szerettünk volna megszabadulni a szeméttől, de természetesen minden típust különválogatva” – mondta el Lelovics Tamás, a helyi környezetvédelmi bizottság aktív tagja. Több tucatszor megtelt a hulladékgyűjtő konténer a különböző szeméttel. Miután a nagyobb daraboktól némileg sikerült megtisztítani a területet, a bokrok, magról kelt fák kivágása következett. „Ahhoz, hogy a hatalmas gyomot, bozótot gépekkel levághassuk, muszáj volt először ezeket kivágni, illetve egy részen nád nőtt, azt is le kellett kaszálni. A zöldhulladékkal szintén több pótkocsit megtöltöttünk” – részletezte. Úgy tűnik, a hulladékgyűjtés egy véget nem érő folyamat, mindig talál újabb szemetet, a téglatörmelék szinte sosem fogy el, de legutóbb például egy kidobott karácsonyfát talált, amely nagy valószínűséggel a szomszédos telekről került át a Vermekbe.

Közösségi tér lesz az egykori szemétlerakat helyén. (Lelovics Tamás felvétele)

Nagy lehetőségek

Lelovics Tamás azt is elmondta, eleinte nem sokan álltak az ötlet mellé, hogy rendbe tegyék a Vermeket, de később sikerült néhány embert meggyőznie arról, hogy valóban nagy lehetőségek rejlenek benne. „Barátok, ismerősök, utcabeliek csatlakoztak hozzám, és nagy örömömre a részben Pereden működő, de alsószeli központú Spartan Training Group tagjai is többször segítettek. Többen jöttek családostul, ami azért nagyon jó dolog, mert a gyerekek jó példát látnak. A polgármester, Agócs Kőrösi Ildikó szintén meglátta a hely nyújtotta lehetőségeket, így szerencsére bármilyen kéréssel fordulok hozzá, mindig számíthatok segítségre, támogatásra a falu részéről” – tette hozzá Lelovics Tamás. Nem titkolta, hogy a rengeteg önkéntes munka a család kárára megy. „Ki kell emelnem, mennyire hálás vagyok feleségemnek, Gabikának, aki néha ugyan nem örül a sok magánakciómnak, de mégis teljes mértékben támogat. Szeretnék maradandót alkotni az utókornak, ez az, ami motivál, illetve az, hogy látom, hová el lehet jutni a semmiből” – fogalmazott. Hozzátette, ha valaki csatlakozik hozzá, az nemcsak azért jó, hogy gyorsabban és könnyebben menjen a munka, hanem azért is, mert aki valamikor segített, az később kicsit a sajátjának is érzi a helyet. Úgy véli, a Spartan-csapat tagjai is azért csatlakoztak, mert meglátták benne a lehetőséget, hogy egyszer majd itt tarthassák az edzéseiket.

Nagy projekt készül

Agócs Kőrösi Ildikó polgármester elmondta, Lelovics Tamással többször beszéltek arról, hogy mit is lehetne kezdeni a területtel, de nem voltak konkrét terveik, csak abban értettek egyet, hogy meg kell tisztítani a területet. „Jött egy pályázati lehetőség, mégpedig faültetés támogatására kiírt pályázat, amelyhez megfelelő helyet kerestünk. Nagyjából 100 fa elültetésére 17 ezer eurót lehetett igényelni. Júlia Straňáková kertészmérnök ekkor fedezte fel a Vermeket és fejtette ki, mekkora kincs ez a hely, hiszen számos lehetőséget rejt magában, kár lenne kihasználatlanul hagyni. Ekkor már nagyjából voltak elképzeléseink arról, hogy mit szeretnénk megvalósítani, de még nem állt össze teljes egészként. A tájépítész felhívta a figyelmemet arra, hogy 2021 tavaszán lehetőség lesz az Európai Uniónál pályázatot beadni kültéri szabadidőközpont megvalósítására, így el is készített egy tervezetet” – fejtette ki Agócs Kőrösi Ildikó. A márciusi képviselő-testületi ülésen a helyi képviselők megszavazták a projekt elkészítését a Vermekkel kapcsolatban. A tervek alapján a területen úgynevezett biopark létesülne, amelyben játszótér, kültéri edzőpálya, görkorcsolyapálya, szabadtéri színpad, kutyasétáltató, tanösvény, kilátó és sok más hasznos dolog kapna helyet. Lelovics Tamás úgy fogalmazott, olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, ahol mindenki megtalálhatja a helyét, az érdeklődésének megfelelően. Fontos szempont az is, hogy a falunak nem a legforgalmasabb részén található a Vermek, emellett elkerített területről van szó, tehát biztonságossá, védetté lehet tenni. „Egy olyan hely lehetne, ahol az emberek találkozhatnának, együtt lehetnének, és nem kellene attól tartani, hogy egy gyerek megsérül vagy kifut az úttestre” – hangsúlyozta.

Sokszor megtelt a pótkocsi a szeméttel. (Lelovics Tamás felvétele)

Megvalósítják

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy képviselő-testület egyhangúlag támogatta az elképzeléseket és jóváhagyta a megvalósítással járó kiadások finanszírozását. A projekt tervdokumentációjának elkészítése 25 ezer euró lesz, amely Pered költségvetését terheli. „A területre be kell vezetni a közműhálózatot, és biztonsági kamerarendszert is szeretnénk kiépíteni. Az előzetes számítások alapján 300- 400 ezer eurós beruházásról van szó, ezért szeretnénk uniós forrásokat felhasználni a megvalósításra. Ha viszont nem leszünk sikeresek a pályázaton, akkor több részletben, több kisebb pályázat segítségével szeretnénk mindenképpen megvalósítani az elképzeléseket. Szerencsére olyan a terület, amely több különböző forrás lehívására alkalmas, illetve a falu saját költségvetéséből is meg lehetne valósítani egy-egy részét. Első körben a görkorcsolyázásra, futásra alkalmas körgyűrűt, a játszóparkot és a kültéri edzőparkot szeretnénk mindenképpen megvalósítani” – részletezte a polgármester. A takarítás, tereprendezés során sok kisállat, például gyík, sün lakóhelyét bolygatták meg az önkéntesek, ezért szeretnének nekik is élőhelyet kialakítani, de mivel eléggé nagy a terület, akár kisebb tó is elférne ott, ahol víziállatok lakhatnának.