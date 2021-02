Kórházból az utcára – majd a melegedőbe

Szélütéssel az utcára

A férfi helyzetéről elsőként a komaromonline.sk portál számolt be. A cikk kiváltó oka az volt, hogy miután a komáromi kórházban egymás után kétszer is ellátták egy másfél hónappal ezelőtti szélütés miatt a bal oldalára lebénult, 60 év fölötti hajléktalant, mindegyik alkalommal visszaszállították a II-es lakótelep mellé. A férfi magatehetetlen állapotára helybeli lakosok hívták fel a figyelmet, akik az életéért aggódtak, mert néhány napig kemény mínuszok várhatóak éjszakánként. A hajléktalan megsegítésében részt vevő Kollár Zoltán vállalkozó kérdésünkre elmondta, a második kórházi ápolás után az intézménnyel megállapodtak abban, hogy a mentők az önkormányzat által üzemeltetett melegedőre szállítják a férfit. Erre azonban valószínűleg kommunikációs zavar miatt nem került sor. Ekkor más önkéntesek, valamint a városi hivatal munkatársai és a városi rendőrség együttműködésének köszönhetően kedd estére a hajléktalant az utcáról bevitték a melegedőre, ahol jelenleg is tartózkodik.

Úgy tudni, hogy a több mint egy évtizede az utcán élő férfi különösen azóta került rossz lelkiállapotba, miután három éve elhunyt egy sorstársa, barátja, akivel együtt éltek az utcán. Több forrásunk is úgy fogalmazott, nem igazán hajlandó együttműködni a neki segítséget kínáló emberekkel.

Covid-pozitív

Megkeresésünkre Martina Pavliková, a komáromi kórházat üzemeltető AGEL SK a.s. szóvivője azt közölte, hogy a férfi egészségi állapotának sürgősségi felmérése után kiderült, hogy Covid-pozitív, azonban az állapota közvetlenül nem minősült életveszélyesnek – annak ellenére, hogy a férfi több társult betegséggel is küzd, amelyek az életmódjából és a preventív egészségügyi vizsgálatok elmaradásából fakadnak. A diagnózisa alapján pedig nem volt indokolt a további kórházi ápolás, így kiengedték. A jelenlegi helyzetben a kórház a minisztériumi utasítások értelmében csak sürgősségi ellátást tud nyújtani. „Megértjük a férfi nehéz élethelyzetét, de az nem a kórház feladata, illetve nem is engedheti meg magának, hogy pótolja a különféle szociális intézmények azon szolgáltatásait, amelyeket az emberek e csoportja számára nyújtanakˮ – írta Pavliková. Kiemelte, a kórházban a közvetlen életveszélyen levő pácienseknek sincs elegendő hely.

Nehéz segíteni

Keszegh Béla polgármester érdeklődésünkre elmondta, számára sem világos, miként kerülhetett vissza a férfi az utcára. Hozzátette azonban, nem egyszerű a történet, ugyanis rendkívül nehéz olyan esetben segítséget nyújtani, amikor az önkéntesek és a szociális munkások jobban akarnak javítani az adott személy helyzetén, mint ő maga. Hozzátette, a problémát az is bonyolította, hogy a melegedőben egy másik hajléktalan koronavírustesztje pozitív lett.

Bizonytalan jövő

A környéken a hajléktalan ügyével több szociális otthont is megkeresett mind a városi hivatal, mind Kollár Zoltán, ám a jelenlegi járványhelyzetben – különösen, ha járványgóc van az adott intézményben – nem egyszerű elintézni a felvételt, így még nem tudni, hogy mi lesz vele, miután már nem tartózkodhat tovább a melegedőben.