Komoly érvágást jelent a Vadas termálfürdőnek a koronavírus-járvány

Párkány | Több száz e-mailt és telefon-hívást bonyolít le a napokban a párkányi Vadas fürdő, rengetegen érdeklődnek a már lefoglalt szállások iránt, és többen mondják le a foglalásokat is. Hogenbuch Endre igazgató szerint még ha július közepén, augusztus elején be tudják is indítani a nyári szezont, a Vadasban a jövő évre már akkor sem jutna pluszpénz fejlesztésekre.

A Vadas zárva van, a cég vezetősége viszont abban bízik, hogy a koronavírus-járvány, ami komoly érvágást jelent a fürdőnek, pár hónap alatt lezajlik. Pontos adatok még nincsenek, de az igazgató szerint a jelenlegi helyzet alapján május végéig több százezer eurós bevételkieséssel számolhatnak. „A helyfoglalásokat illetően március második fele és úgy néz ki, az áprilisi hónap is már elúszott, nagyon sok múlik azon, mikor normalizálódik az országos helyzet, és azon is, meddig lesznek zárva a határok – véli Hogenbuch Endre, a termálfürdő igazgatója.– Ugyanakkor a járvány miatt szinte minden óráról órára változik, roppant nehéz most részletes gazdasági prognózist mondaniˮ – tette hozzá.

Aki lemondja az áprilisi foglalást, annak a sztornóilleték levonása nélkül visszatérítik az összeget. Ha a Vadas fürdő májusban üzemelni fog, a májusi foglalásokra az érvényes szállásrendben megadott sztornófeltételek érvényesek. Ha májusban sem nyithat ki a fürdő, illetve a szállások sem, akkor a májusi foglalásokra is érvényes a sztornóilleték levonása nélküli visszatérítés.

A határzár is gondot okoz

Olyan helyzet is előállhat, hogy a fürdő kinyit, de a határok továbbra is zárva maradnak. A külföldi vendégeknek ezért április 15-ig van lehetőségük eldönteni és kérvényezni a májusi foglalások illetéklevonás nélküli lemondását. A júniusi és június utáni foglalásokat a járványhelyzet további alakulásának függvényében rendezik. Most viszont senki sem tudja megmondani, hogy a fürdő és a Thermál Szálló mikor nyithat ki rendes üzemmódban. A Vadasba rengeteg cseh vendég is visszajár, a lezárt határok viszont ebben a helyzetben szintén komoly bevételkiesést gerjesztenek.

Csúszik a kivitelezés is

A rendkívüli helyzet a Vadas idei, többmilliós fejlesztését is hátrányosan befolyásolja. „Az Oázis medence építési munkái jelentősen lelassultak, mivel magyarországi partnerünk a határzár miatt nem tudja az ütemterv szerint végezni a munkát. Jelenleg a munka lassú tempóban folyik, és nagy valószínűséggel a kialakult helyzet csúszást okoz a medence átadásában isˮ – taglalta az igazgató. Az sem kizárt, hogy a beruházásra felvett, több mint 1 milliós bankhitel törlesztését át kell ütemezni, illetve módosítani kell a törlesztőrészleteket.

Most nem lesz elbocsátás

A Vadas nem tervezi alkalmazottak elbocsátását, viszont a nyári főszezon előkészületeit kevesebb idénymunkással próbálják megoldani. Kérdésünkre, mely szerint a cég számíthat-e állami segítségre, netán a fürdő területén működő magánvállalkozások kaphatnak-e bérletidíj-kedvezményt, Hogenbuch úgy reagált, ezt most még nem tudják és azt sem, hogy a Vadas hozzá tud-e járulni Párkány tervezett nyári kulturális rendezvényeihez. „A vendégeinkkel folyamatosan kommunikálunk és keressük a mindkét fél számára elfogadható megoldásokat. Ezek viszont olyan kérdések, amelyekre ebben a pillanatban nem lehet válaszolni, mert valóban minden a további fejleményektől függ. Ha rendesen indíthatnánk a főidényt, akkor az idénymunkásokat a megszokott létszámban foglalkoztatjuk, mert ez alapfeltétele a biztonságos működésnek és a színvonalas ellátásnakˮ – reagált a fürdő igazgatója.