Kivizsgálták a vasúti balesetet, amelyben heten vesztették életüket Érsekújvár közelében

A mozdony és a szolgálatot teljesítő mozdonyvezető is a Cseh Vasutak szolgálatában állt, a kísérő személyzet tagjai a Szlovák Vasutak alkalmazottai. A balesettel kapcsolatos vizsgálat eredményeiről a Denník N-t Vladimíra Bahýlová, a Szlovák Vasutak szóvivője úgy tájékoztatta, hogy az állomás diszpécsere felejtette el megkérni az arra felhatalmazott alkalmazottat, hogy kapcsolja be a keresztező jelzőberendezéseket. A diszpécser az ügyet vizsgáló bizottság szerint megfeledkezett arról, hogy a vasúti átjárónál nem kapcsolták vissza a jelzőberendezést, amelyet korábban a vonalon végzett javítási munkálatok miatt kikapcsoltak. Ezért kapta a nemzetközi EC vonat vezetője azt az utasítást, hogy menjen a vonalra abban a hitben, hogy az egész vonalat, beleértve a vasúti átjárót is üzembe helyezték. A vasúttársaság nem hozta nyilvánosságra a diszpécser személyazonosságát, aki még mindig az alkalmazottjuk, és továbbra is úgynevezett felfüggesztés alatt áll, jelenleg nem végezheti a munkáját. A belső vizsgálattal párhuzamosan rendőrségi nyomozás is folyik a baleset ügyében. A történtek súlyosan megrázták az ország lakosságát. Gyászba borult az érsekújvári Komáromszemere lakossága, ahonnan a baleset öt áldozata származott. Csak hetekkel a baleset után tudtak végső búcsú venni a szeretteiktől, mivel néhány testet csak DNS-vizsgálat alapján tudtak azonosítani. Nem sokkal a baleset után az Érsekújvári Járási Rendőrkapitányság emberölés és testi sértés bűntettével összefüggésben elkövetett általános veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást. Sem a diszpécser, sem más személy ellen nem emeltek még vádat. A baleset után ideiglenesen három, az érsekújvári vasútállomáson szolgálatot teljesítő vonatfelügyelőt függesztettek fel, köztük azokat is, akik a diszpécser utasításait végrehajtották. Az ellenőrök vizsgálták a lezárás alatt lévő szakasz javítását végző műszaki személyzet eljárását is. Végül a diszpécsert találták bűnösnek, a többiek esetében nem derült fény szabálysértésre, vagy csak minimális hibákat követtek el, amelyek nem befolyásolhatták a balesetet. Rendkívül rossz volt a baleset idejében az időjárás. Már az előző szerdai napon meghibásodott a felsővezeték Érsekújvár közelében a szél és a heves esőzések következtében. Az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet alagsora beázott a felhőszakadás következtében. A baleset napjának délelőttjén tartott sajtótájékoztatót a kórház vezetése arról, hogy nem tudnak új betegeket fogadni, mivel a kórházi liftek is leálltak az áramkiesés miatt, a liftaknák megteltek esővízzel. A balesetben megsérült utasokat fel sem tudták volna szállítani az egyetemi kórház műtőibe, emiatt a környékbeli kórházakba, vagy a fővárosba szállították őket mentőautóval és mentőhelikopterrel. Intézkedéseket foganatosít a vasúttársaság további balesetek megelőzése érdekében. A vonatdiszpécserek az elektronikus rendszerben következetesebben fogják figyelmeztetni a vonatokat, hogy a jelzőberendezés nincs bekapcsolva, és a képzések során is tájékoztatják az alkalmazottakat a balesetről, illetve annak okáról. (DenníkN, száz)