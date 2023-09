Kitették az első megyei illetőségű kétnyelvű közlekedési táblát (FOTÓK)

Hosszú évekig próbálkoztak hasonló törvény megalkotásával a magyar képviselők, de nem jártak sikerrel.

– mondta Gyimesi György. Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke is jelen volt az átadón és beszédében köszönetet mondott a megye kezdeményezéséért. Ekecs polgármestere, Polák László háláját fejezte ki azért, hogy náluk helyeztek el először ilyen megyei illetőségű kétnyelvű közlekedési táblákat.

– kezdte a polgármester.

„Tudjuk, hogy a Dél-szlovákiai ember nagyon dolgos, és örömömre szolgál, hogy a mai napon megjelent itt az iskolás ifjúság is, hiszen ez egy tanítási óra is a nemzetnek. Hiszen nem csak a napi dolgokból élünk és megvesszük a létünkhöz szükséges termékeket, hanem tudnunk kell élni, dolgozni, kultúránkat ápolni, kell tudnunk politizálni is, és azt is, hogy hová tartozunk”