Kisorsolnák a parkolóhelyeket Érsekújvárban

Érsekújvárban a vasútállomásnál is korlátoznák a taxiszolgálat számára kijelölt parkolóhelyek számát. - A szerző felvétele

Felszámolták a fizetős parkolóhelyeket a járási székhelyen, miután óvást nyújtott be a járási ügyészség az Érsekújvári Városi Hivatal rendelete ellen, amellyel a közterületek használatát, illetve a fizetős parkolóhelyek kijelölését szabályozzák.

Az önkormányzat új parkolási javaslatot dolgozott ki, amelyről tárgyalt a közúti rendőrség képviselőivel. A tervezet ezen a héten kerül a testület elé. A súlyos fogyatékkal élők, vagy azok hozzátartozói számára továbbra is fenntartják az ingyenes kijelölt parkolóhelyeket a lakóhelyük közvetlen közelében.

Áprilistól új szabályok

Az új tervezetben az áll, hogy a lakótelepeken csak annyi kijelölt és fizetős parkolóhelyet létesíthetnek, hogy az állóhelyek ötven százalékát bárki bármilyen napszakban igénybe vehesse. A város önkormányzati honlapján közzétett tervjavaslatból kiderül, hogy a parkolásra kijelölt helyeken már nem tüntetnék fel a gépkocsi rendszámát, a kérvényező sorszámot kapna. A lakóházban élők így a ház előtt bármelyik szabad helyen parkolhatnak. A parkolási idő hétvégén és ünnepnapokon korlátlan lenne, munkanapokon korlátoznák délután négytől reggel nyolcig, hogy mások számára is használható legyen. Ha a testület jóváhagyja az új parkolási rendeletet, az áprilistól válna hatályossá. Ha több kérvény érkezik be a városházára, mint amennyi parkolóhely van, ebben az esetben sorsolni fogják az egy évre szóló helyeket. Az önkormányzat csak annyi állóhelyet adhat ki, amennyi parkolóhely van a lakóházak előtt.

Február 10-én az önkormányzati és a városi hivatal dolgozói egy alkalommal már tárgyaltak az új koncepcióról. Az önkormányzati lapban tájékoztatták a lakosokat a tanácskozásról. A felek egyetértettek abban, hogy az időkorlátozást elsősorban azokon az érsekújvári lakótelepeken vezetnék be, ahol rendkívül problémás a parkolás. Érsekújvárban mintegy 8500 gépkocsi van a városi hivatal nyilvántartásában és csupán 5500 parkolóhely.

Parkolóház épülhet

A több évtizeddel ezelőtt elfogadott parkolási koncepció kidolgozói még nem számolhattak azzal, hogy ma már néhány családban két-három gépkocsit is használnak, saját tulajdonban lévőt és szolgálatit. A város központjában parkolóház építésével oldanák meg a helyzetet. A munkaértekezleten szó volt a parkolási alap létrehozásáról, erre a számlára kerülne az a bevétel, melyet a fizetős parkolóhelyek bérlőitől kapna a város. A Mobilitási alapban lévő összegből építhetné meg a város a tervezett parkolóházakat. A tanácskozás résztvevői szerint a parkolóházakra is inkább a lakótelepeken volna szükség, és nem a belvárosban. Az Érsekújvárért Polgári Társulás ezen a héten tartott lakossági fórumot a parkolási koncepcióról, amelyen az is elhangzott, hogy más városokban még szigorúbban korlátozzák a parkolóhelyek használatát.

Érsekújvárban családonként csak egy parkolóhelyet igényelhetnének a lakosok, és az állóhelyet munkanapokon reggeltől kora délutánig más gépkocsi tulajdonosok is használhatnának.