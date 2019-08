Kilövik a vaddisznókat a sertéspestis miatt

A házi sertéseknél Zemplénben valamint a Rad községhez tartozó Körtvélyesen és Imregen, illetve Bodrogszentmárián találtak újabb fertőzött házi sertéseket. Céke és Körtvélyes határában pedig egy elhullott vaddisznót találtak. Utóbbinál a laboratóriumi vizsgálatok is igazolták, hogy afrikai sertéspestissel fertőződött meg.

Terjed a sertéspestis

A hatóságok csütörtökön Bodrogszentmária Pálfölde településrészén igazolták a fertőzést egy olyan háztáji gazdaságban, ahol a gazda nyolc állatot nevelt, s egy házi sertése hullott el. Most a szomszédságában egy másik gazda állata is elpusztult, ő három sertést tartott. Zemplénben két háztáji gazdaságban 3 állat pusztult el, az egyikben 29 sertést neveltek, a másiknál a fertőzött állat volt az egyetlen sertés a gazdaságban. A Radhoz tartozó Körtvélyesen és Imregen is egy-egy sertés pusztult le, mindkét gazda három állatot nevelt. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS) kiemelte, hogy valamennyi új fertőzés abban a védelmi, illetve megfigyelési zónában bukkant fel, melyekben már korábban számos óvintézkedést vezettek be. Valamennyi új gócponton még tegnap elpusztították az állatokat. A már korábban bevezetett óvintézkedések alapján hétfőn Zemplénben, Imregen, Körtvélyesen, Bodrogszentmárián is leölik az összes házi sertést.

Védelmi és biztonsági zóna: Védelmi zóna: Nagykövesd (Veľký Kamenec), Kiskövesd (Malý Kamenec), Örös (Strážne), Szomotor (Somotor), Nagygéres (Veľký Horeš), Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom), Bodrogszentmária (Svätá Mária), Rad (Rad), Vaján (Vojka), Kisgéres (Malý Horeš), Szinyér (Svinice), Szentes (Svätuše), Ladmóc (Ladmovce), Zemplén (Zemplín), Céke (Cejkov), Imreg (Brehov), Szürnyeg (Sirník), Magyarsas (Zemplínske Jastrabie), Zétény (Zatín). Biztonsági zóna: Szőlőske (Viničky), Bodrogszög (Klin nad Bodrogom), Perbenyik (Pribeník), Borsi (Borša), Bári (Bara), Kisdobra (Dobrá), Királyhelmec (Kráľovský Chlmec), Kistorony (Malá Tŕňa), Újhely (Slovenské Nové Mesto), Csörgő (Čerhov), Kasó (Kašov), Nagytorony (Veľká Tŕňa), Legenye (Luhyňa), Velejte (Veľaty), Alsómihályi (Michaľany), Gercsely (Hrčeľ), Kiszte (Kysta), Bodzásújlak (Novosad), Boly (Bol'), Szolnocska (Soľnička), Polyán (Poľany), Lelesz (Leles), Bacska (Bačka), Bély (Biel), Nagytárkány (Veľké Trakany), Kistárkány (Malé Trakany), Tiszacsernyő (Čierna nad Tisou), Ágcsernyő (Čierna), Battyán (Boťany), Biste (Byšta), Kolbása (Brezina), Kázmér (Kazimír), Lasztóc (Lastovce), Isztáncs (Stanča), Zemplénújfalu (Zemplínska Nová Ves), Barancs (Zemplínsky Branč), Kazsó (Kožuchov), Hardicsa (Zemplínske Hradište), Garany (Hraň).

Kilövik a vaddisznókat

Az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet főállatorvosa intenzív vaddisznóvadászatot rendelt el, engedélyezte az egyébként illegális vadászati módszerek alkalmazását is tekintettel arra, hogy Szlovákia területén házi sertéseknél és vaddisznóknál is igazolták az afrikai sertéspestist. Erről Daniel Hrežík, a mezőgazdasági minisztérium munkatársa tájékoztatott.

A vadászok kilőhetik az adott régióban a vaddisznókat éjszaka, nagy teljesítményű optika, vagy mesterséges megvilágítás segítségével is. Vadászni lehet rájuk továbbá a mezőgazdasági területeken is, amennyiben a vadász előzetesen megegyezik a terület használójával. A tárca tájékoztatása szerint akkor is lehet vaddisznóra lőni, ha nem hagyták jóvá a tenyésztési és vadászati tervet, illetve nem engedélyezték külön a vadászatot. A főállatorvos abban bízik, hogy a vadállomány kilövésével sikerül felszámolni az afrikai sertéspestist a vaddisznó-populáció körében. A rendelet nem vonatkozik azokra a vadászterületekre, amelyekre az illetékes regionális állatorvosi és élelmiszer-biztonsági felügyelet korábban vadászati tilalmat rendelt el a vaddisznókra.

A tárca felszólította a vadászokat, tartsanak be minden biztonsági óvintézkedést. Figyelmeztetett, hogy a törvény értelmében a fertőzésgyanús eseteket jelenteni kell az illetékes állatorvosnak. Ez rendkívül fontos a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében.

(TASR, ie)