Kiemelkedő oltási eredmények a Dunaszerdahelyi járásban

A Szlovákiai Városok Uniója a napokban hozta nyilvánosságra az átoltottságot jelző térképet, amelyből kiolvasható, hogy melyik régióban, faluban, városban hányan kapták már meg a koronavírus okozta megbetegedés elleni védőoltást.

50 százalékos védettség

A Dunaszerdahelyi járásban a tavaszi kritikus covid-helyzet után nagy érdeklődés mutatkozott a vakcina iránt, a lakosság 50,87 százaléka, közel hatvanháromezer ember kapta meg az oltás első adagját. Mindkét oltást eddig a lakosság közel 46 százaléka vette fel. Szlovákia tíz leginkább átoltott települései közül négy a Dunaszerdahelyi járásban van. Két faluban, Nagymagyaron és Patonyréten alacsony az oltottak aránya. Nagymagyaron a lakosság negyede, Patonyréten a harmada élvez teljes védettséget. A járás 23 községében nem éri el az 50 százalékot a beoltottak aránya, további 38 településen viszont a lakosság 50-60 százaléka be van oltva a betegség ellen. Dunaszerdahelyen a helyiek közel 55 százaléka a védőoltás első, 50 százaléka pedig már a második adagot is megkapta. Somorján a lakosok fele élt eddig az első védőoltás lehetőségével, a második adagot 4 százalékkal kevesebben kapták meg. Bősön 54 százaléknyian vannak túl az első, közel 48 százaléknyian a második oltáson. A városok közül Nagymegyeren van a legkevesebb beoltott, a lakosok 48 százaléka kapta meg az első, 42 százaléka a második adagot.

Ötödik az országban

Csiliznyáradon már a 63 százaléka túl van az első vakcinán, 58 százalékuk pedig mindkét oltást megkapta. Bakán és Medvén is hasonlóan kimagasló eredményt mértek, 62 százaléknyian vannak beoltva, a lakosság 57 százaléka élvezhet teljes védettséget.

Hála az önkénteseknek

Csallóköznádasdon a lakosok közel 57 százaléka már a covid-19 elleni védőoltás mindkét adagját megkapta, az első adagon a 60 százalék van túl. A kisközségbe az elsők között látogatott el a Nagyszombat megyei önkormányzat oltócsapata, akkor is nagy volt az érdeklődés a vakcina iránt. Bóna Zsuzsa polgármester is örül az eredménynek, szerinte részben a tájékoztatás, valamint a közösségi erő a sikeres oltási program titka. „Számtalanszor hirdettük a faluban a lehetőséget, örülök annak, hogy ilyen eredmény jött ki. A lakosok is tájékozottak, többen dolgoznak külföldön, és a dunaszerdahelyi kórházról készült kisfilm is hozzájárult ahhoz, hogy az emberek éltek az oltási lehetőséggel. Sok egészségügyi dolgozó jár a dunaszerdahelyi kórházba, de a járásban is sok az aktív kapcsolat.

A tavaszi események mindenkit megráztak, ezért sokan bevállalták az oltást” - mondta Bóna Zsuzsanna.

Csallóköznádasdon körülbelül százhúszan estek át a covid-fertőzésen, ketten szorultak kórházi kezelésre, egyikük nem élte túl a fertőzést. A járásban Csallóköznádasdon kezdtek először maszkokat varrni, és ingyen osztották a lakosoknak, akik vitaminokat is kaptak. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a tesztelés iránt is nagy volt az érdeklődés a faluban. A járvány elleni védekezés még inkább összekovácsolta a közösséget, egymást és az egészségügyi dolgozókat is segítették. A hétvégi falunapon ünnepi vacsorával hálálják meg az önkéntesek segítségét.

50 százalék alatt

A Galántai járásban 45 százalékos az átoltottság, mindkét adagot a lakosok 41 százaléka kapta meg. Öt faluban nem éri el a 40 százalékot a vakcinált lakosság aránya, további 26 településen, köztük a járási székhelyen 50 százalék alatti a számuk. Mindössze négy olyan falu van, ahol a lakosság legalább fele megkapta a védőoltás első adagját: Nagyfödémesen, Alsószeliben, Nádszegen és Taksonyon, ahol kiugróan magas, 57 százalék az oltottak aránya.

Negyeden kevés az oltott

A Vágsellyei járásban is a Galántaihoz hasonló az átoltottság, 45 százalék körül mozog. A járás három településén, Deákon, Vághoszúfalun és Vágkirályfán haladja meg az 50 százalékot az oltottak aránya. Vágkirályfán a lakosság közel 55 százaléka élvezhet védettséget a koronavírus okozta betegség súlyos lefolyása ellen. Pereden, Zsigárdon és Farkasdon 46-43 százaléknyian vannak beoltva. Negyeden a lakosság mindössze 34, Sókszelőcén közel 30 százaléka vette fel az oltás első adagját.