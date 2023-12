Kézzel horgolt kültéri karácsonyfát készítettek Ekecsen (KÉPEK)

Az ekecsi Ügyes Kezek Kézműves Kör aktív tagjainak száma jelenleg körülbelül 10 fő.

„Olyan hamar eltelik az a két óra, egyszer csak azt vesszük észre, hogy már csomagolhatunk és mennünk kell haza. De arra mindig van idő, hogy az újonnan megismert horgolás mintákat, vagy recepteket kicseréljük egymás közt”

– mondta el Póda Júlia. A kézimunka nem csak hasznos időtöltés számukra, hanem egyúttal pihentető tevékenység is. A nyugtató tablettáknál biztosan többet ér, mondták mosolyogva a tagok, majd felsorolták, hogy mennyi fiziológiai előnye is van ennek a szép hobbinak. Sok olyan cikk született már, ami azt támasztja alá, hogy a horgolás és a kötés több időskori betegség megelőzésére is jó, mint például a feledékenység, az időskori demencia, amellett kifejezetten jó hatással van a finommotorikára és segít a szem-kéz koordinációjában is. Szeretettel várják olyan kézimunkázók jelentkezését, akik nem csak otthon, hanem szívesen dolgoznának egy jó hangulatú, vígkedélyű csoportban is.