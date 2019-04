Kevesebb magyar elsős lesz Ógyallán

A csökkenés gyakorlatilag csak a Feszty Árpád Alapiskolát érinti, míg tavaly 64 volt a beíratott gyerekek száma, idén csupán 35. A szlovák alapiskolát tavaly 38, idén 37 szülő választotta gyerekének. Komoly változások történtek az egyes iskolatanácsokban is.

Tény, hogy komolyabb demográfiai hullámvölgy tapasztalható, de az elsősök számának csökkenése a magyar iskolában mégsem annyira drasztikus, mint első látásra tűnik. „Az idei tanévben egy nulladik osztályunk van, valamint 3 ún. normális és 1 speciális első osztály; ez utóbbi 8 gyerekkel működik, és enyhén szellemi fogyatékkal élő gyerekek járnak oda – magyarázta Döme László, a Feszty Árpád Alapiskolát és Óvoda igazgatója. – A jövő tanévben várhatóan egy nulladik és három első osztályunk lesz. Az egyik a jelenlegi nulladikosokból, és biztos, hogy a mostani elsősök közül is többen ismételnek osztályt. Anyagi okok miatt a jövő tanérben nem tudjuk viszont megnyitni a speciális osztályt.” Döme László elmondta, a környező falvakból is érkeznek hozzájuk elsősösök. Iskolájuk egyik fő vonzereje a hagyományápolás, és az országhatáron túl is ismert Bellő Néptánccsoport. Idén arra is akadt példa, hogy vegyes házasságból írattak be hozzájuk gyereket a szülők. Új oktatási módszerekkel is próbálkoznak, két évvel ezelőtt bevezették a Magyarországon már elterjedt Komplex Instrukciós Programot (KIP), amely lényege, hogy lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. Egyidejűleg alkalmas a gyengébbek felzárkózgatására és a jó képességű diákok tehetséggondozására, fontos szerepet kap a személyiségfejlesztés, az együttes munkavégzés. Az igazgató szerint a módszer eredményei 4-5 év után mutatkoznak meg igazán.

A város oktatási intézményeit érintő változás, hogy az önkormányzat a múlt heti ülésén visszahívta a testület által delegált tagokat az iskolatanácsokból, akik között még a korábbi ciklusban megválasztott képviselők is voltak. Mivel a tavaly novemberi választásokon az ógyallai önkormányzatba egyetlen magyar képviselő sem került, így

a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda iskolatanácsában ezentúl szlovák nemzetiségű képviselők foglalnak helyet.

Štefan Pupák (független, a Nová cesta – Spoločný cieľ elnevezésű csoport) és Eduard Ševčík (SaS-Oľano) kérdésünkre elmondta, nem okoz számukra nehézséget a magyar nyelv, tehát azzal sem lesz problémájuk, hogy az iskolatanács ülései magyarul folynak. Azt viszont majd az idő mutatja meg, hogy egyikük-másikuk mennyire vállalják fel a magyar iskola érdekeit. Az önkormányzati választást megelőző kampányban ugyanis a Nová cesta tömörülés tagjai nem épp pozitívan álltak hozzá a magyar iskola fejlesztéséhez és az ott folyt felújításokhoz. A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda iskolatanácsába választották továbbá a képviselők Adriana Kasášovát, a városi hivatal vezetőjét és Fejes Szilviát, a hivatal titkárnőjét; utóbbi egyedüliként korábban is tagja volt ennek az iskolatanácsnak.