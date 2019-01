Két alpolgármestere van Vágsellyének

Az elmúlt négy évben Danica Lehocká volt az alpolgármester, Belický ismét őt jelölte első alpolgármesternek, a második Róbert Tölgyesi lett, aki a Híd képviselőjeként jutott be a testületbe. „Még szorosabbá kell tenni az önkormányzat és a lakosok közti együttműködést, nagyon sok rendezvény van a városban, szükségem van két alpolgármesterre, hogy minden feladatot győzni tudjunk. A családom továbbra is mindenben támogat, szerencsére jó csapat dolgozik a városházán és ugyanez érvényes az új testületre is” – mondta Jozef Belický. Az esketésekkel Tibor Baran és Peter Hlavatý képviselőt, Danica Lehocká alpolgármestert és Dominika Jarošová képviselőt bízta meg a polgármester. Az esketéseket minden pénteken 14 és 17 óra között, szombaton 13 és 18 óra között tartják. Kivételt képeznek az államünnepek és a vágsellyei napok. Néhány képviselő tudni szerette volna, hogyan lehetséges, hogy eddig voltak esketések délelőtt is a városházán, és a vágsellyei napokon is. A város vezetésétől megtudták, hogy a vágsellyei napokon azért nem javasolják az esketést, mert a díszteremben olyankor vendégeket fogadnak.

Ha a jegyesek mindenképpen más időpontot szeretnének, mint amit a testület jóváhagyott, húsz eurót kell fizetniük, ha pedig más helyszínt választanak, mint a városháza esketőterme, hetven eurót kérnek tőlük.