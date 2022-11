Kerékpárral a Bodrogközért – bringázással hívják fel a figyelmet a cigándiak a Bodrogköz turisztikai adottságaira

A nemrégiben megvalósult kerékpáros túra általános célja tehát a kerékpározás népszerűsítése egy olyan térségben, ahol nagyon sok minden jelenleg is adott a zavartalan és biztonságos kerékpározáshoz: könnyű terep, érintetlen természeti környezet, friss levegő.



„A Bodrogköz egésze jó adottságokkal rendelkezik a kerékpározásra, északi irányban az Eurovelohoz kapcsolódik, míg délen a szabolcsi kiépített kerékpárutakhoz. Különlegessége a Vásárhelyi Terv részeként épült árapasztó tározón futó körgát. A felső-bodrogközi oldalon a Kassa megyét érintő részen nagy tervek vannak a kerékpáros úthálózat kialakítására. S mivel kollégáimmal már számtalanszor kiterítettük a Bodrogköz térképét a látnivalók, hogy milyen lehetőségek vannak, mindig azt láttuk, hogy egy olyan tájegységről van szó, ami egy afféle szigetvilágként is nevezhető, hiszen gyakorlatilag három folyó határolja. Nem találkoztunk még olyannal, hogy valaki ezt a térséget megpróbálta volna ilyen formában, vagyis a Tisza, a Latorca és a Bodrog folyók gátjain körbekerékpározni. Mivel a Kerékpárral 7 határon át nevezetű program kifejezetten ezeket a külhoni magyar településeket is érintő túrákat támogatja, úgy gondoltuk, hogy ezeket a pontokat ilyen formában összekapcsoljuk. Hazánkban nagyon közismert például a Balaton és a Tisza-tó körtúra, s éppen ezért a Bodrogköz is egy olyan természeti adottságokkal rendelkező tájegység, melyet ilyen formában még senki sem térképezett fel” – közölte lapunkkal Ablonczy Dániel, a Cigándi SE Természetjáró és Bringa szakosztály vezetője.



A háromnapos túra során a résztvevők mintegy 170 kilométernyi nyilvántartott és kijelölt kerékpáros útszakaszt abszolváltak a Tisza és a Bodrog töltésén, további 80 kilométert pedig azokon a pontszerű célokon át tették meg, melyek a központi útvonalról lecsatlakozva és arra visszatérve tekertek le. Ezek jelentős része mezőgazdasági út vagy alacsonyabb rendű közút volt. A projekt eredeti tervei szerint egy 20 fős csapattal vágtak neki az útnak, de útközben a szomszédos szlovákiai partnerek által megjelölt résztvevők is bekapcsolódtak hozzájuk egy-egy szakaszon. A három szakaszra bontott túra első napján Cigándról Felsőbereckibe, a másodikon Felsőbereckiből a szlovákiai Leleszre, az utolsó napon pedig Leleszről Cigándra gördültek.



A Bodrogköz egy jellegzetes kistáj az Alföld észak-keleti csücskében. Egy olyan sajátos települési integrációt mutat, amely földrajzilag ugyan kardinális egységben van, ám a történelem viharai 33 települést Csehszlovákiához (Felső-Bodrogköz) illetve utódállamához Szlovákiához csatoltak, míg 22 település a térség 2/3-nyi területén, a mai Magyarországhoz (Alsó-Bodrogköz) tartozik. A cigándiak célja tehát ennek a rendhagyó földrajzi-néprajzi-táji-történelmi adottságokkal rendelkező, a honfoglalás bölcsőjének tartott gyönyörű országrésznek a bemutatása egy olyan turista szemszögéből, aki kerékpáron szeretné megismerni a Bodrogközt. A Bodrogköz ereje szerintük pontosan abban mutatkozik, hogy egy idelátogató ugyanabban a kedves, vendégszerető fogadtatásban részesülhet a határ mindkét oldalán, ráadásul magyarul, hiszen az 55 település mindegyike magyarlakta, hűen őrzi hagyományait.



„Határon túli partnerünk Lelesz Község Önkormányzata. Fő célunk a Bodrogköz rendkívül gazdag természeti értékeinek a bemutatása, a figyelem felhívása ezek védelmére, a környezetszennyezés visszaszorítására, amely sok esetben a határokon túlról érkezik. Célunk továbbá, hogy a túrán résztvevők ismerkedjenek a csoportos kerékpározással, annak a közösség adta élményeivel, valamint megtanulják a csoportban való közlekedés szabályait. Célunk, hogy egy olyan élményalapú túra útvonalat mutassunk be, amely segíti az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségének a felzárkózását azáltal, hogy kinyitja kapuit az aktív turisztikát kedvelők számára. Fontos, hogy a résztvevők a sport adta kikapcsolódás mellett megismerjék a Trianon által kettészakított ám napjainkban is túlnyomórészt magyarok lakta térség hagyományait, kultúráját, történelmét. Célunk, hogy az Európai Unió által kinyitott határokat még szabadabbá átjár- hatóbbá tegyük. Azt szeretnénk, ha az itt élő magyar közösség újra egymás testvérévé válna, úgy, hogy megosztja értékeit a turistákkal is. A kerékpározás egy olyan kikapcsolódás és örömszerzés, amely könnyen elsajátítható, a Bodrogköz pedig nagyszerű terep erre” – zárta Ablonczy Dániel.