Kémlelje az üstököst Mecenzéfen

Az üstökös éjfél előtt is jól kivehető, jó fényviszonyok mellett pazar látványban részesülünk. Legközelebb 5000 év múlva suhan el a Föld mellett. - Németi Róbert felvételei

Hosszú évek óta nem látott égi jelenséget vehetnek szemügyre azok, akik a késő esti vagy kora hajnali órákban kémlelni kezdik a felhőtlen égboltot. A NEOWISE-üstökös megfelelő körülmények mellett már szabad szemmel is megfigyelhető, ezért a mecenzéfi csillagvizsgáló július 24-én, pénteken nyilvános megfigyelést szervez a falu mögötti téren.

A csillagászok és a laikus, de annál lelkesebb kíváncsiskodók által várva várt üstökös már nemcsak a kora hajnali égbolton, hanem a napnyugta utáni órákban is jól megfigyelhető. Az üstökös most már nem tűnik el a horizont mögött, sőt, pályájának jelenlegi szakaszában azon a részen halad,amikor a Naptól egyre távolabb, a Földhöz pedig egyre közelebb kerül. Csabala Tamás, a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központhoz tartozó mecenzéfi csillagvizsgáló munkatársának tájékoztatása szerint a C/2020 F3 NEOWISE névre keresztelt égi objektum valójában egy újonnan felfedezett üstökös.

Új üstökös

„2020. március 27-én fedezte fel a NASA WISE űrteleszkópja.Július 3- án volt napközelben 43 millió kilométere a Naptól, tehát picit közelebb, mint a Merkúr bolygó. Július 23-án hajnalban lesz a legközelebb a Földhöz, pontosan 103 millió kilométerre, ami durván a Nap–Föld távolság 2/3-a. Az északi félteke legfényesebb üstököse az 1997-es Hale-Bopp óta. Bár már július 4-én tűnt fel az égbolton, azóta lehet próbálkozni a megfigyelésével, a naphoz való közelsége miatt nem volt egyszerű az üstökös kémlelése. Valójában csak az elmúlt napokban vált igazán érdekessé azután, ahogy egyre feljebb került az égboltonˮ – nyilatkozta az Új Szónak a debrődi származású csillagász.

Júliusban láthatjuk

A fiatal szakember véleménye szerint az üstökös valószínűleg egész július folyamán megfigyelhető lesz az északnyugati-északkeleti égbolton. Megfigyeléséhez érdemes elkerülni a nagyon fényszennyezett helyeket és ajánlatos olyan pontot keresni, ahonnan szépen rálátni az északnyugati, északkeleti égboltra, illetve ahol nincsenek magasabb dombok, fák és épületek a látótérben. „Bár szabad szemmel is látható, aki teheti, próbálja ki egyszerű binokulárral is megfigyelni, de nagyon érdekes lehet megpróbálkozni a fotózásával is. Derült időben a mecenzéfi csillagvizsgáló július 24-én, azaz pénteken szervez nyilvános megfigyelést a templom mögötti térről 20.00 órátólˮ – zárta Csabala Tamás.