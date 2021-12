Kell egy B terv

Orosz Zsuzsa reklámgrafikával foglalkozik nagyjából húsz éve. Férjével, Orosz Antallal közösen nyitottak boltot, amelynek egyik részében ő rendezte be a műhelyét, a másik részében pedig elsősorban ékszerkészítéshez és más kézműves foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat árulnak, illetve ha a járványügyi korlátozások épp megengedik, alkotóműhelyt tartanak többnyire gyerekeknek, ritkábban felnőtteknek. Az alapanyagokat webáruházukban is megvásárolhatják az érdeklődők.

Sokasodó gyöngyök

Zsuzsa elmondása alapján az úgy kezdődött, hogy a férje, Tóni, megjavította az egyik bizsu fülbevalóját. Ehhez be kellett szereznie valamilyen alkatrészt, majd meglátott néhány szép gyöngyöt, amelyekből a feleségének fülbevalót készített. Egyre sokasodtak otthon a gyöngyök, apró alkatrészek, amikor elgondolkodtak, mit kellene velük kezdeni. „Szencen megüresedett egy helyiség, ahová beköltöztünk úgy, hogy megfeleztük a teret. Szép lassan gyarapodott a kínálat, ma már elig férünk el a sok kincstől. Tóni intézi a webáruházat, én a weboldal grafikai részét, a közösségi oldalon a marketinget és vezetem a foglalkozásokat” – mondta el Zsuzsa, aki a képzőművészeti főiskolán reklámgrafikát tanult, majd a tanulmányai befejezése után egykori tanáránál dolgozott. Tíz év után úgy döntött, saját vállalkozást indít. „Mindenféle nyomtatott és digitális reklámterméket készítek, például naptárakat, röplapokat, de weboldalakat, könyveket, borítókat, mobil alkalmazásokat is szerkesztek, mindennek a grafikai részéért felelek. A tartalmat a megrendelő adja, én pedig azt szerkesztem meg, hogy milyen betűtípus, milyen színek, fotók, hátterek kerüljenek az adott termékre, vagyis sablonokat, mintákat készítek. Eleinte próbáltam bevonni a férjemet is ebbe a munkába, de rájöttünk, mindkettőnknek jobb, ha marad az eredeti munkamegosztás” – részletezte.

Torta és vörösbor

A foglalkozások Zsuzsa szerint annyiban mások az ő boltjukban, hogy van elég tér mindenre, alkotás közben tudnak pihenőt tartani, vagy akár enni, inni a résztvevők. Sokan szerveznek születésnapi zsúrt a gyerekeknek náluk, ahol a torta felszolgálását is könnyen meg lehet oldani, de volt már olyan társaság is, amelyik kreatív foglalkozással egybekötött lánybúcsút szervezett az Orosz házaspárnál, ahol munka közben némi vörösbor is elfogyott. „Azért is jó itt a csoportoknak, mert alkotás közben az alapanyagokat látva sokkal jobban megindul az ember fantáziája, újabb és újabb ötleteket lehet megvalósítani, hiszen csak le kell venni a polcról a megfelelő alkotóelemet, közel négyezer fajta apróságból áll a raktárkészlet. Nálunk lehet nemezelni, kosarat fonni, gyöngyöt fűzni, ékszert készíteni, könyvkötő technikát tanulni. Igyekszünk minél több anyagot újrahasznosítani, amit más már kidobna, mert nem jó semmire, mi nagy valószínűséggel még felhasználjuk. A járvány miatt sajnos ezeket a foglalkozásokat teljesen be kellett szüntetni, nagyon hiányoznak nekünk és a vendégeinknek is. A kézzel alkotást terápiaként is használják, számos előnye van, nemcsak a kreativitást fejleszti, hanem a finommotorikát, a jobb és bal agyfélteke együttműködését, tehát rendkívül hasznos a gyerekek fejlődése szempontjából is. A csoportoktól általában mindig azt a visszajelzést kaptuk, hogy azért jó nálunk, mert nincs a foglalkozásoknak iskolai jellegű hangulata. Egy ideje megfigyelhető, hogy bizonyos készségek, például a varrás egyáltalán nem megy a mai gyerekeknek, ezért is lenne jó, ha minél gyakrabban foglalkoznának kézműves alkotásokkal” – fejtette ki. A múzeumok éjszakája alkalmából Szencen szervezett rendezvényeknek is rendszeres résztvevője volt Zsuzsa és Tóni.

Változások időszaka

Zsuzsa elmondása alapján mindig igyekeznek minőségi termékekkel dolgozni, egy ideje viszont nagyon nehezen tudják kiszűrni az olcsó kínai árut, illetve felvenni a versenyt a kínai beszállítókkal. A gyöngyöket például Cseh- és Németországból is rendelik, a gyapjút a nemezeléshez Hollandiából. „A kínai weboldalak kínálata ellehetetleníti az itteni vállalkozókat, nemcsak az olcsóság miatt, hanem azért is, mert annyira verseny- és fejlődőképesek, hogy nem lehet velük tartani az iramot. A legtöbb honlapnak megjelenik a helyi változata, és akár a hozzáértőket is nagyon könnyen félrevezetik, alig lehet kiszűrni, melyik termék nem kínai. Az ember megrendeli és észre sem veszi, hogy egyenesen Kínából jön a termék. A koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések is térdre kényszerítik a kisvállalkozókat. Összehasonlíthatatlanul kevesebb a megrendelés, mindenki fél költeni. Ha valakinek a megélhetés a gond, nem fog bizsura költeni. A grafikus munkám során is látom, mennyi cég megy tönkre, nem tudják fenntartani magukat” – vélekedett. A koronavírus-járvány megjelenése óta csak a webáruházat tudja működtetni az Orosz házaspár. Zsuzsa szeptembertől óvónőképzőbe jár. Elárulta, hogy egy kis faluban vettek telket. Egyelőre még Szencen maradnak, de valószínűnek tartják, hogy egyszer elköltöznek innen. A vállalkozásukkal még nem tudják, mi lesz, teljes egészében nem lehet áthelyezni a leendő új lakhelyükre, de nincs kizárva, hogy óvónőként arra használja majd a felhalmozott készletet, hogy az ottani közösségnek szerezzen örömet.