Keleten több tóban is megmártózhatunk, de aquaparkból szinte egy sincs

A fürdőzésre is alkalmas tavak, folyók állapotáról idén is a Szlovák Közegészségügyi Hivatalának (ÚVZ) szakemberei számoltak be. A 2023-as éve 29-ik hetében közzétett jelentés szerint az ország keleti részében továbbra is biztonságosan lehet csobbanni a szabadvízi strandok vizében, de csak úgy mint korábban, idén is vannak kivételek. „A legutóbbi mintavételek alapján a fürdővíz minősége nem kielégítő, ami miatt a fürdőzés nem ajánlott a Ruzsíni-víztározó (a mintavételre a SKI vízisíterület és mellékfolyások mentén kerítettek sort június 12-én - a szerk. megj.) és a Laborc folyó homonnai szakaszánál (itt június 13-án vettek mintát) az egészség szempontjából jelentős mikrobiológiai mutatók határértékének túllépése miatt” – derült ki a közegészségügyi hivatal legutóbbi tájékoztatásából. Ettől függetlenül a múlt hét folyamán a legtöbb olyan mesterséges és természetes uszoda is nyitva volt, amelyek a hivatal szerint a jelenlegi szezonban is tervezték a működésüket. „A közegészségügyi hivatal regionális kirendeltségei folyamatosan ellenőrzés alatt tartják a mesterséges fürdőhelyeket, és folytatják a fürdővíz minőségének ellenőrzését azoknál az előre kiválasztott természetes vízfelületeknél is, amelyeken felügyelet és üzemeltető nélküli, rekreációs célú fürdőzés folyik” – közölték a hivatal szakemberei.

Fürdőzés a természetben

Az ÚVZ aktuális listáján szereplő strandok szerint Kelet-Szlovákiában, azon belül az Eperjesi kerületben a Lőcséhez közeli Žabia cesta víztározóban, az Eperjestől öt kilométerre található Delňa víztározóban, illetve a sokak által látogatott Nagy Domasa-víztározó (Veľká Domaša) Tíšava része is alkalmas a nyári csobbanásra. Míg az itt felsorolt strandokra a belépés fizetős, a Nagy Domasa Valkov, Dobrá, Holčíkovce, Nová Kelča, Poľany és az úgynevezett Krym-félsziget részén ingyenes a fürdőzés. A Kassai kerületben jó vízminőséget mértek a Ruzsíni-víztározó Počkaj strandján, a Stósz és Krasznahorkaváralja közötti Úhorná tóban, a Gölnicbánya feletti thurzófüredi tóban (Turzovské jazero), az idabukóci víztározóban, a Széles-tó (Zemplínska Šírava) Hôrka, Biela Hora, Paľkov, Kamenec és Medvedia hora strandjain, a kassai Jazero-tó strandján, a Széles-tóval szemközti Vinnai-tóban (Vinianské jazero), illetve a Dobsinához közeli Imrikfalvi-víztározóban (Palcmanská Maša). Míg az országos mérések során legalább két mesterséges strand medencéiben nem volt megfelelő a víz minősége, a kelet-szlovákiai strandokon a szakemberek mindent rendben találtak. „Az üzemeltetők megtették a szükséges lépéseket a medencék vízminőségének helyreállítása érdekében. Ezek sikerességét ellenőrző mintavételekkel fogjuk ellenőrizni” – közölte az ÚVZ.

Gyenge kínálat

Míg az ország nyugati részében, illetve a szomszédos Magyarországon és Lengyelországban jóval nagyobb a kínálat a mesterséges, medencékkel felszerelt strandok és aquaparkok terén, addig az ország keleti részében, történetesen Kassán igencsak gyenge a felhozatal. Kassa belterületén napjainkban két városi strand működik: a városi parkban található Rumanová, a vasútállomáshoz közeli Vörös Csillag (Červená hviezda). Annak ellenére, hogy az ország második legnagyobb városáról van szó, a szóban forgó strandok kínálata a helyiek ismétlődő véleménye szerint nagyon gyenge. Mindegyik egy nagyobb úszómedencével és egy gyermekmedencével, illetve egy jacuzzival rendelkezik. Annak ellenére, hogy a város jelenlegi, 2018-ban megválasztott polgármestere, Jaroslav Polaček egy hatalmas aquapark megépítésére alapozta akkori kampányát, annak se híre, se hamva. A Kassai kerületben mindössze egy aquaparknak minősített létesítmény működik a Széles-tó partján, a kül- és beltéri medencékkel, tobogánokkal és egyéb szórakoztató elemekkel felszerelt ThermalŠírava. Évről évrő nagyobb a kínálat az Újhely (Slovenské nové Mesto) és Velejte (Veľaty) között működő AquaMaria kültéri strandon, ahol múlt éven egy szórakoztató elemekkel ellátott gyermekmedencét és egy "aranyhomokos" strandot is beindítottak. Ha valaki azonban ettől is többre vágyik – és a közvélemény valóban azt mutatja, hogy a térségben élők túlnyomó része nem elégedett a hazai kínálattal – annak a határ túloldalán, a lengyeleknél vagy a magyaroknál kell keresgélnie. Míg Magyarországon a Kassától két órán belül elérhető Miskolcon, Debrecenben, Hajdúnánáson, Tiszaújvároson vagy Sárospatakon is jót csobbanhatunk az ott működő strandokon és aquaparkokban, addig északi irányban, a közeli Lengyelországban már Zakopane városában és annak vonzáskörzetében is megannyi jól felszerelt strand és fürdőhely várja a fürdőzőket.