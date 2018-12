Kegyetlen harc a kecsői földekért

Azt is mindenki érti már, hogy vállalkozók, politikusok, hivatalnokok és a bűnüldöző szervek olyan összefonódásáról van szó, amelyben mindenki megtalálja a maga számítását, ezért senkinek sem érdeke, hogy a mutyizásnak véget vessen. De hogy a több tízezres tüntetések, traktoros felvonulások, miniszteri ígérgetések után sem történt az ügyben semmi, az már felfoghatatlan.

Szántás, vetés, kihallgatás

Aki csak az újságban olvas arról, hogy valaki az aszfaltozott útért is mezőgazdasági EU-támogatást vesz fel, hajlamos azt hinni, hogy ez az egész csak az uniós alapok lenyúlásáról szól, fájjon miatta a brüsszeli bürokraták feje. Csakhogy a helyzet komolyabb. Egyrészt azért, mert a pénzt attól veszik el a csalók, aki tényleg gazdálkodik. Másrészt, mert sokan ugyan termőföldre kapják a támogatást, csak épp nem művelik azt, akik pedig művelnék, azoknak nem engedik, sőt, még fel is jelentik őket. Ez a helyzet Kecsőn is, pedig a helybeliek csak annyit akarnak, hogy ne maradjanak parlagon a földjeik. Amikor a Rozsnyó és Tornalja közt félúton, a magyar határtól néhány kilométerre fekvő településen járunk, már két éve folyik a feljelentésekkel és fenyegetésekkel tarkított huzavona az előző és a mostani földbérlők között. Utóbbiak művelik a földet, és egy cent támogatást sem kapnak rá, előbbiek állítólag sohasem vagy aligalig művelték, mégis évekig ők kapták a támogatást. A faluban volt már az ügyben földhivatali és minisztériumi ellenőrzés, négyszemközt igazat is adtak a helyieknek, de dönteni nem akaródzik nekik. Közben a kecsőiek saját költségükön szántanak, vetnek, aratnak, emellett kihallgatásokra járnak, mert nem akarják, hogy szántóföldből kaszálóvá minősítsék át a földjeiket.

Az eltitkolt szerződés

Jöttünkre vagy negyven földtulajdonos gyűlik össze a helyi művelődési házban, döbbenetes hallgatni elkeseredett beszámolóikat és tapasztalni, hogy már csak a sajtótól remélnek segítséget. Lőrinc Miroslav magángazda mondja el a történetüket, aki Molnár Kornéliával együtt 140 hektár termőföldre kötött bérleti szerződést a helyi gazdákkal. Sok mindenről szó esik, egyebek mellett fenyegetésekről, verekedésekről, a hivatalok ráérős vizsgálódásairól, az illetékesek kitérő válaszairól…

