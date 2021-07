Kassa már készül a pápa fogadására

Ferenc pápa szeptemberben Pozsony és Eperjes után Kassára, a Luník IX roma lakótelepére is ellátogat. Bár a szentatya érkezéséig még bőven van idő, a város már most készül a fogadására. Aki élőben látni szeretné, annak regisztrálnia kell.

A pápa szlovákiai látogatása szeptember 12-én veszi kezdetét, ünnepélyes fogadásával a pozsonyi reptéren. Ezt követően a pozsonyi Apostoli Nunciatúrára látogat, majd a Jézus Társasága tagjaival találkozik. 13-án, hétfőn Zuzana Čaputová köztársasági elnök fogadja őt az elnöki palotában, majd azt követően a Szent Márton-dómba látogat, aznap este többek között Eduard Heger miniszterelnök is fogadja. Kelet-szlovákiai látogatására kedden kerül sor. Először Eperjesre érkezik, ahol Ján Chryzostom jezsuita szerzetesért közös liturgiát tartanak, ezt követően Kassára látogat és a város hírhedt Luník IX roma lakótelepét is megtekinti. Bár a pápa látogatása kapcsán már napokkal ezelőtt nyilvánosságra hozták a többnapos látogatás előzetes programját, a keleti nagyváros vezetése tegnap délelőtt tájékoztatott a kassai program részleteiről.



Romákkal, fiatalokkal

Jaroslav Fabian, Kassa város szóvivője és a kassai érsekség szóvivője is megerősítette, a rendezvényen csak azok vehetnek részt, akik előtte regisztrálnak a városi önkormányzat hamarosan beinduló online felületén. „A Szentatya szeptember 14-én találkozik a lakótelep roma közösségével, azt követően a fiatalokat köszönti a Loki stadion területénˮ – közölték a szóvivők. Bernard Bober kassai érsek elmondása szerint a pápa maga határozta meg a látogatás prioritásait. „A pápa állandóan beszél ezekről a témákról. Kassai látogatásában elsősorban a jóság, a szeretet és a hit megerősítését kell keresniˮ – mondta az érsek.



Mindenkit átvilágítanak

Akik személyesen is részt szeretnének venni a rendezvényen, azoknak az augusztus elsején elinduló online portálon keresztül kell regisztrálniuk. Bober nyilatkozatából az is kiderült, hogy a regisztráltakat az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) és a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) segítségével átvilágítják, így csak azok vehetnek majd részt a pápa látogatásán, akik megkapták a koronavírus elleni védőoltást, vagy megfelelnek a látogatás kritériumainak. Ferenc pápa látogatása miatt a város egy erre a célra kialakított információs portált is elindít, a városközpontban pedig egy óriási LED kivetítőt állítanak fel, hogy a város járókelői is élőben követhessék az eseményeket. A látogatás napján a városi tömegközlekedés ingyenes lesz, a villamosok és az autóbuszok pedig gyakrabban fognak közlekedni. Jaroslav Polaček, Kassa város főpolgármestere szerint a rendkívüli esemény miatt legalább 1000 alkalmazottat vonnak be a különféle feladatokba, a pápa biztonságáért pedig 250 városi rendőrt, illetve az állami rendőrség munkatársait és biztonsági cégek csapatait mozgósítják. Mivel a rendezvény megszervezése óriási költségekkel jár, a városi hivatal azt állítja, a kiadásokat az államkasszából vagy legalábbis az onnan megtérített támogatásokból fogják finanszírozni. Az utolsó napot Ferenc pápa Sasváron (Šaštín) tölti, ahol szentmisét mutat be a Szentatya.