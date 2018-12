Karácsonykor is látható lesz az év legfényesebb üstököse

A szabad szemmel is látható lesz a 46P/Wirtanen-üstökös, amely csillagászati viszonylatban elég közel, mintegy 11,5 millió kilométerre száguld el a Föld mellett.

Mecenzéf/Kassa | A szabad szemmel is látható lesz a 46P/Wirtanen-üstökös, amely csillagászati viszonylatban elég közel, mintegy 11,5 millió kilométerre száguld el a Föld mellett.

A 46P/Wirtanen-üstökös a tizedik legközelebbi üstökös, amely a modern időkben elsuhan a föld mellett. Csabala Tamás, a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központhoz tartozó mecenzéfi obszervatórium csillagásza szerkesztőségünknek elmondta, az üstökös szabad szemmel is megfigyelhető az éjszakai égbolton. „Az üstökös december 12-én volt Napközelben, és 16-án Földközelben. A fényszennyezés megnehezítheti, hogy megpillantsuk. Ajánlatos olyan helyre menni, ahol szinte semmilyen fényforrás sincs. Kassához közel a kojsói havasok tetejét ajánlanám, vagy a félreeső falvakat, ahol éjszaka lekapcsolják a közvilágítást” – magyarázta lapunknak Csabala Tamás. Mint kiderült, a 46P/Wirtanen-üstököst már 1948-ban felfedezték, és most „mindössze” 11,5 millió kilométerre halad el a Föld mellett. „Ilyen közel még sohasem volt hozzánk, és legalább húsz évet kell várni, hogy megint így láthassuk. Ahhoz képest, hogy mindössze 1,2 kilométer átmérőjű, egy nagyon aktív, sok anyagot kibocsátó üstökösről beszélünk. Eredetileg a Rosetta missziónak is ez lett volna a célpontja, de mivel késett a projekt, egy másik üstökösön landolt” – magyarázta a csillagász.