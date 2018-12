Karácsonyi vásár Dunaszerdahelyen

Tegnap 14 órakor nyitotta meg kapuit a karácsonyi vásár, hagyományosan, a Csaplár Benedek Művelődési Központ előtti téren. A vásár történetében most először lesznek ott a helyi őstermelők.

Dunaszerdahely | Tegnap 14 órakor nyitotta meg kapuit a karácsonyi vásár, hagyományosan, a Csaplár Benedek Művelődési Központ előtti téren. A vásár történetében most először lesznek ott a helyi őstermelők.

Ma és december 8-án reggel kilenctől várják a vásárlókat házi termékeikkel, kézműves áruikkal, ajándéktárgyaikkal. December 15-én rendezik meg a halászléfőző versenyt. Minden pénteken, szombaton és vasárnap 17 órától koncert lesz, amelyen fellép többek közt a Csavargók, a Colorado és a Nightride zenekar, vasárnaponként pedig 20 óráig retró buliban szórakozhatnak a vásározók. Hétköznapokon 16 órától az óvodások, az alapiskolások és a gimnazisták lépnek fel a vásár színpadán. Mint eddig minden évben, most is lesz állatsimogató és élő betlehem. Az adventi koszorú ebben az évben is a szökőkútnál lesz, ahol karácsony napjáig minden vasárnap 17 órakor gyújtják meg az adventi gyertyákat az elsőt holnap. Minden gyertyagyújtást kultúrműsor kísér. Holnap, advent első napján a Tiszta Forrás népdalkör karácsonyi dalokkal lép fel, december 8-án a Szent György Kórus énekel, december 16-án a Vox Camerata együttes előadásában csendülnek fel hagyományos karácsonyi dalok. (d, sk)