Kapcsolatot teremt a csallóközi gazdákkal az agrárminiszter

A tízéves agrárkamara közgyűlésén újraválasztották Patasi Ilona elnököt, akinek a miniszter is gratulált. Ján Mičovský korábbi miniszter után az új tárcavezető is felkérte tanácsadói közé az elnöknőt. A közgyűlésen beszámoltak a kamara tevékenységéről. Vlčan pedig a tárca terveiről tájékoztatta a gazdákat, akik az aktuális problémákkal is szembesítették a minisztert.

„Tudjuk, hogy a Csallóközben sok minőségi élelmiszert termesztenek, ezért is fontos a kapcsolat az agrárkamarával” - nyilatkozta Vlčan.

A miniszter többször is hangsúlyozta, hogy kommunikálni akar a gazdákkal a fejlesztési lehetőségekről. Kitért az Európai Unió közös agrárpolitikájára, a gazdálkodásban megjelenő új trendekre, mint például az ökogazdálkodás, amely iránt nyugaton már nagy a kereslet. Azt is elmondta, ügyelni kell arra, hogy a külföldi befektetők ne helyezzék nyomás alá a gazdákat. A közgyűlés résztvevői gyakorlati kérdésekkel, és problémákkal szembesítették a tárcavezetőt. Egyikük a vízvédelemmel kapcsolatban rámutatott arra, előfordul, hogy a rendelkezések ellehetetlenítik egymást. Mások a szárazság miatt a korábban már többször felvetett kockázati alap állapotáról érdeklődtek. „Ha önellátók akarunk lenni, akkor ezzel is foglalkozni kell” - jegyezte meg egy termelő. Vlčan szerint az éghajlatváltozás okozta károk enyhítésében kulcsszerepe van a mezőgazdaságnak, és a vízvisszatartás is kiemelt téma. A kockázati alapról azt mondta, meg kell győződni arról, hogy elegendő számú gazda kapcsolódna be a programba.

Pém Bálint gazda egyebek mellett az ügyfélbarát hozzáállást hiányolta a hivatalokban, és arra is rákérdezett, hogy átlagosan mennyi időbe telik, míg elbírálják a gazdák kérvényeit az Agrárkifizető-Ügynökségben (PPA). Hozzászólását tapssal díjazták a kollégái. Nem volt ismeretlen a bírálat a miniszter számára, elismerte, hogy hosszabb ideje gondok vannak az ügyintézéssel. „Nincs varázspálcám, amivel megoldhatom ezt a problémát. Ha minőségibb ügyintézést szeretnénk, akkor motiválni kell az alkalmazottakat“ - válaszolta Vlčan. A PPA-val kapcsolatban azt ígérte, átalakítják a szervezetet, hogy októberben ne okozzon gondot az akkreditáció megszerzése. A telekrendezés is foglalkoztatja az aktív mezőgazdászokat.

„Ön a negyedik miniszter, akit erről kérdezek” - utalt az állapotokra egy hölgy,

aki elpanaszolta, hogy felesleges szomszédvitákba kergetik a gazdákat a mezőgazdasági földterületek tagosítása miatt. A jelenlegi terv szerint harminc évbe is telhet, mire lezárul a folyamat, a fejlődő gazdáknak azonban nincs ennyi idejük. A miniszter szerint megoldást jelenthet, ha fizetésre kötelezik azokat, akik az örökösödési eljárás során nem tudnak megegyezni a területekről. „Tudjuk, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek jól jön a felaprított tulajdon. Meg kell találnunk azt a határt, amíg keressük az abszolút igazságot, és amikor feladjuk ezt. Pénzügyi eszközöket különítünk el arra, hogy ezt megoldjuk“ - jelentette ki a miniszter.

Vlčan a sajtónak elmondta, hogy megérti és ismeri a gazdák kérdéseit, amelyek kezelésére több lehetőség is van. A megoldásokat azonban alapos pénzügyi és megvalósíthatósági elemzésnek is alávetné a bankszektorból érkezett tárcavezető. „Nyitott vagyok a beszélgetésekre a finanszírozásról is. Gazdasági elemeket akarok behozni, amelyekkel támogathatjuk a vidékfejlesztést, és az élelmiszer előállítást” - nyilatkozta Samuel Vlčan.