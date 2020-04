Juhos Ferenc: Nem kell pánikba esni, hiszen Isten kezében vagyunk

A nádszegi születésű, ötvenes éveiben járó plébános az Isteni Ige Társaságának egykori magyarországi rendtartományi főnöke. Jelenleg Köröm, Girincs, Kesznyéten, Sajóhídvég és Kiscsécs községekben végez szolgálatot.

Nádszegi kezdetek

Juhos Ferencet, egy nádszegi katolikus család ötödik, legfiatalabb gyermekét, pályakezdő újságíróként ismertem meg. Akkoriban még a szövetkezetben dolgozott traktoristaként, társastáncversenyekre járt, a nagyapja alapította fúvószenekarban klarinétozott, majd egyre nagyobb népszerűségre tett szert vőfélyként. Abban a megtisztelő helyzetben voltam, hogy Juhos Ferenc engem kért meg, értesítsem a házasulandókat, esküvőszervezőket, hogy többé már nem vállal vőfélyként felkérést.

„Istennek más tervei voltak velem. Éreztem, hogy valami többet, mást szeretnék. Kezdtem megérteni az élet értelmét, számomra az élet értelme az, hogy van feltámadás, van örök élet, örök boldogság, ezt kell elérni. A lelki vezetőm a szlovák verbitákhoz, Losoncra irányított”

– emlékezett vissza a kezdetekre Juhos Ferenc, aki az Egri Főegyházmegyéhez tartozó községek híveiben tartja ezekben a napokban a lelket.

Otthon maradni

A koronavírus okozta fertőzésveszély itt is aggodalommal tölti el az embereket, és a közelgő húsvéti ünnepek idején zárva lesznek a templomok. „Szokatlan helyzetbe kerültünk, még az idős emberek sem emlékeznek hasonló időkre. Valóban nem kellene, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztály most templomba menjen. Viselkedjünk a helyzethez méltó módon. Otthon kell maradni! Mi, papok a szentmise szándékokat elmondjuk, a szentmise előtt harangozunk is. Így a hívek tudják, hogy szentmise van a templomban, és akkor otthon ők is velünk együtt tudnak imádkozni, valamint a médián keresztül is be tudnak kapcsolódni a szentmisébe” – mondta Juhos Ferenc. Nem könnyű időszak vár a hívekre és a papokra a közeljövőben. Április 5-én tartják a virágvasárnapot, így nevezik a húsvét előtti vasárnapot, a nagyhét kezdetét a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe.

„Ez lesz a legnehezebb a hívek, de számunkra, papok számára is. Hiszen a virágvasárnapi és a szent háromnapi liturgiák nagyon fontos események a keresztények életében, valamint a pap életében. Sokan el sem tudják képzelni, hogy ezeket a felemelő szertartásokat csak a televízión keresztül tudják majd követni, illetve azt, hogy nem lesz körmenet nagyszombaton. Ebben a helyzetben ezt is el kell tudni fogadni, és fel kell ajánlani valamilyen szándékra, például a koronavírus-járvány visszavonulásáért”

– hangsúlyozta Juhos Ferenc. A húsvétra készülők valóban ezért fohászkodnak.

Megosztani az örömhírt

„Megnyugtató, hogy az emberek többsége nem esett pánikba, és nem is kell pánikba esni, hiszen Isten kezében vagyunk. A feltámadás ünnepe arról szól, hogy Isten bennünket is feltámaszt. Nem a földi élet a mi végérvényes hazánk. A mi örök otthonunk Istennél van! Ezt az örömhírt osszák meg a szeretteikkel, hiszen ez a húsvét és a kereszténységünk lényege. Éppen ezért a húsvét a legnagyobb ünnep a keresztények számára” – tette hozzá Juhos Ferenc. Ott, ahol az atya most szolgálatot teljesít, kijárási tilalom van, sokkal szigorúbb intézkedéseket vezettek be, mint nálunk. Juhos Ferenc nem titkolja, hogy időnként vegyes érzésekkel viaskodik, amikor olvassa a híreket.

„Vannak helyzetek, amikor menni kell, például ha temetés van, vagy ügyintézés. A környezetemben vannak mélyszegénységben élő emberek is, akiknek némi élelmiszer-adománnyal tudunk segíteni a válsághelyzetben. Valóban csak azoknak, akik a legszegényebbek, ahol például tizenöten is élnek két szobában, és a hónap végére valóban kiürülnek az éléskamra polcai. Legyenek azonban bármilyen szegények, televízió szinte minden házban akad. Aki szán rá időt, az tudja a szentmiséket a televízión, vagy a rádión követni. Az okostelefon sem ritka náluk, így annak akadályát nem látom, hogy családonként bekapcsolódjanak az interneten közvetített szentmisékbe”

– mondta Juhos Ferenc plébános.

Hitre, fegyelemre és kitartásra buzdítja az atya a magyarországi híveket, és azokat a rokonokat, barátokat, ismerősöket is, akik ideát gondolnak rá, a válsághelyzetben is helytállóra, szolgálatát lelkiismeretesen teljesítőre.