Jubileumi ferences sorozat Cirill atyával Érsekújvárban

Szent Ferenc életének utolsó időszakában számos fontos esemény történt, ezekre emlékeznek a hívek. 2023-ban a megerősített regula és a grecciói karácsony jubileuma van. 1223 Karácsonyán Assisi Szent Ferenc első alkalommal hozta létre a Krisztus-születés betlehemi jászolát, élő emberekkel és állatokkal, megjelenítve és életre keltve a jeles esemény pillanatait. 2024-ben Szent Ferenc stigmatizációjára, 2025-ben a Naphimnusz létrejöttére emlékeznek és 2026-ban Szent Ferenc halálának, tranzitusának 800. évfordulója lesz. Érsekújvárban az első alkalmat ezen a héten szombaton, szeptember 30-án tartják 16 órakor a plébániatemplomnál lévő Marianum Plébániai Pasztorációs Központban. „Sem aznap, sem vasárnap nem mondok misét, nem szeretnék zavart okozni. Az előadás tematikája: A ferences regula válasza a korabeli társadalom válságára” – üzente meg a híveknek meghívójában Kovalcsik Zoltán Cirill. A következő, ugyancsak másfél órás előadás október 14-én lesz 16 órakor a Marianumban. Ugyanezen a helyszínen tart előadást Cirill atya november 25-én és az adventi időszakban, december 16-án, mindkét alkalommal 17 órától. Az érsekújvári magyar hívek gyertyás meneten és közös imán vettek részt csendes tiltakozásul, amiért Kovalcsik Zoltán Cirill ferences testvér nem folytathatja tovább az érsekújvári hívek pasztorálását. Az Érsekújvári Ferences Templom és Kolostor házfőnöke, páter Masseo Patrik Golha döntése alapján mentette fel a szlovák ferences rendtartomány Cirill atyát a lelki szolgálat alól. Több mint két évtizeddel ezelőtt a szlovák ferences rendtartomány fordult kéréssel a magyar ferences rendtartományhoz, hogy az érsekújvári híveknek szükségük van ferences testvérre. Az atya sosem kérte semmilen indokkal felmentését az érsekújvári szolgálat alól. Augusztusban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta Kovalcsik Zoltán Cirill az érsekújvári magyar katolikus hívek körében negyedszázada végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként. Augusztus 20-án az érsekújvári Csemadok-székházban ünnepi beszédet mondott a megemlékezésen a szervezők felkérésére. Az érsekújvári magyar közösség több mint 1600 tagja csatlakozott aláírásával a májusi tiltakozáshoz, amelyben nehezményezték, hogy Cirill atya május 31-ével kénytelen befejezni ferences lelki szolgálatát abban a városban, ahol városi és polgármesteri díjjal is jutalmazták. Nemtetszésüket fejezték ki továbbá amiatt, hogy a templom és kolostor folyosóiról eltüntették a magyar feliratokat. A templomi hirdetéseket a ferencesek honlapján magyarul és szlovákul is megtaláljuk, ám az utóbbi időben különös módon azt is feltüntetik, mennyi adományt kaptak a szlovák, illetve mennyit a magyar hívektől.