Jubilál a Bartók Béla Alapiskola Nagymegyeren

1950. szeptember 1-én csengettek be először a magyar tanítási nyelvű alapiskolába Nagymegyeren. A mai Bartók Béla Alapiskola ötven évvel a megalapítása után vette fel a zeneszerző nevét. Ma közel ötszázötven diákkal ünnepelhették a jubileumi évfordulót, amelyet ugyan átrendezett a pandémia miatti lezárás, de méltóképpen emlékeztek meg a város életében is jelentős évfordulóról.

Értékek iskolája

A rendezvényt az iskola diákjainak műsora tette emlékezetessé, verseikben, dalaikban is visszacsengtek a köszöntőkben elhangzott gondolatok. Az oktatási szakemberek, a város és az iskola vezetői nemcsak a múltat értékelték, hanem a jövőbe is tekintettek, és kiemelték a szülők érdemeit a magyar oktatás fennmaradásában. 1957-ben költözött az impozáns épületbe az iskola, amelynek neve többször változott, és számos generáció koptatta már a padjait.

Az elmúlt évtizedekben folyamatos volt a változás, az iskola által közvetített értékek, valamint az azokhoz való ragaszkodás azonban általános érvényű. Erre mutatott rá Soóky Marián igazgató is, aki elmondta, emléket állítanak az elmúlt hetven évnek, amely egyben figyelmeztetőként szolgál a múltból a jövő generációjának. „A hely szellemét az elődök által létrehozott értékek, az épített örökség, a megörökölt gazdag hagyományok teszik élővé, maradandóvá és követésre méltóvá. Az iskola értékteremtő intézmény, és nem csupán szolgáltatóközpont“ - mondta az ország egyik legnagyobb magyar iskolájának igazgatója.

Holényi Gergő polgármester nosztalgiával emlékezett vissza az iskolában töltött évekre. „Ez az oktatási intézmény alapozta meg a jövőmet, és azt, akivé lettem. Egy alapiskola feladata, hogy megtanítsa a gyerekeket az alap nézőpontra, legfontosabb embernek lenni minden körülmény között. Mindent, amit az életben elértem, önöknek is köszönhetem“ - köszönte meg volt tanárai munkáját, és köszöntötte az iskolát a polgármester.

A jövő kovácsműhelye

A tanároknak, és a szülőknek is köszönetet mondott Filip Mónika, az oktatási minisztérium államtitkára, aki arra is rámutatott, hogy az iskolák azok az intézmények, amelyeknek köszönhetően megőrizhetjük identitásunkat, anyanyelvünket és történelmünket.

Az államtitkár arra is kitért, hogy fontos, hogy a nemzetiségi nyelvű iskolákban is ugyanolyan minőségű legyen az oktatás, mint a szlovák intézményekben, leszögezte, hogy minden nap azon dolgoznak, hogy segítsék a magyar iskolákat. A jövő kovácsműhelyeként jellemezte az intézményt Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke hozzátéve, hogy számos elvárásnak kell megfelelni az iskolákban – a közösség, a szülők, a tanulók és a társadalom részéről.

„A kor legnagyobb dilemmája, hogy az iskola megőrizze-e a régi értékeket, vagy legyen része az új értékek kialakításának? Akkor cselekszünk helyesen, ha az egyensúly és mértékletesség szabja meg igényeinket, ahogy azt itt is láthatjuk“ - dicsérte az intézményt Fekete Irén.

Templom és iskola

A köszöntők után leleplezték az évforduló alkalmából állított emlékművet. Vörös László, az emlékmű megálmodója és megalkotója azt mondta, hogy az egyház és az iskola tanítása közötti folytonosság jelenik meg az alkotásban, amelynek elemei a templom melletti stációkban is felfedezhetők.

Az emlékmű központi eleme, a kis harang is helytörténeti jelentőségű, és a fa tartója is a közeli erdőkből származik. Mahulányi József helyi esperes is kiemelte a szimbólumok jelentését. „A kis harang a hang, az emlékmű fohászkodó kézként az égbe mutat, a harangról lógó trikolór jelenti a hazát, a nemzetet“ - jegyezte meg az esperes.

Bizakodás a jövő felé

A beíratási eredmények alapján hatvanhét elsős ülhet majd be szeptemberben a Bartók Béla Alapiskola padjaiba, így ismét három új osztályt tudnak megnyitni.

Soóky Marián azt mondta, az ünneplő iskolában bizakodással néznek a következő évek és évtizedek kihívásai felé. A tehetséges és szorgalmas diákok által elért eredmények, amelyeket az iskolában is méltatnak, a jövő nemzedékét is motiválják.