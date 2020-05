Jövőre épülhet fel az új iskola

A koronavírus miatt bevezetett óvintézkedések a Szepsiben épülő, négyszáz diák befogadására alkalmas iskolaközpont építésének folyamatát is megnehezítették. A tervek szerint a tanintézmény 2021-ben nyithatja meg kapuit.

Szepsi | A koronavírus miatt bevezetett óvintézkedések a Szepsiben épülő, négyszáz diák befogadására alkalmas iskolaközpont építésének folyamatát is megnehezítették. A tervek szerint a tanintézmény 2021-ben nyithatja meg kapuit.

Az iskolaközpont építkezésének története 2013-ban kezdődött. A folyamat nehezen indult be, az első négy évet a pereskedés, önkormányzati csatározás, dezinformáció, hitel- és bizalomvesztés jellemezte. Öt évvel később hozzáláttak az építkezéshez, a 2018. november 7-i alapkőletétel után mára már a központ második emeletén dolgoznak a munkások. Bartók Csaba, az iskola építését végző Jövőért Alapítvány elnöke úgy véli, a város szívében található, közel háromhektáros terület a magyar jövőt jelentheti.

„Az építkezés és az iskolaközpont a magyar jövőt kell, hogy jelentse. A Bódva-völgye ezt az iskolaközpontot el tudja tartani. Persze ez nemcsak az embereken, a gyereken és a szülőkön múlik, hanem rajtunk is, akik lehetőséget és jó feltételeket biztosítunk. A feltételek első feléről Magyarország gondoskodott. Az épület a gyerekek beköltözése után kel életre, nekünk biztatnunk kell a szülőket, hogy ide írassák a gyerekeket. Ami összehoz bennünket, az a nemzeti értékek mentén való gondolkodás, és ha úgy tetszik, akkor a keresztény hitnek a napi megélése. Ez az, ami biztosítja a jövőt, nem pedig a falak, hiszen ezek csak eszközök ahhoz, hogy itt jövő épülhessen és hogy Szepsi központjával megmaradjon a magyarság a Bódva-völgyébenˮ – nyilatkozta lapunknak Bartók Csaba.

Két magyar iskola

Mivel Szepsiben már hosszú évek óta működik egy magyar tannyelvű önkormányzati alapiskola, arra is rákérdeztünk, miért tartották fontosnak egy másik magyar tanintézmény létrehozatalát. Az alapítvány elnöke szerint a magyar iskola akkoriban két műszakban működött, a 350 főre tervezett iskolában végül 480 gyermek tanult.

„Abban az iskolában nem lehetett elképzelni a jövőt. Az iskolát a Boldog Salkaházi Sára római katolikus alapítású, egyházi iskolaközpont diákjai fogják használni, az épület azonban az alapítvány tulajdonában marad. Az iskolát addig használhatják, amíg színvonalas oktatást és nevelést tudnak nyújtani. Vonatkoztassuk el magunkat attól, hogy ki lesz a fenntartó. Ebben az esetben a kassai érsekség vagy a római katolikus egyház lesz. Itt egy olyan széles lábakon álló kuratórium áll mindezek mellett, amely az értékek menti oktatást biztosítja. Sem a valláson kívülieknek, sem pedig a protestánsoknak nem kell tartaniuk attól, hogy a római katolikus egyház lesz a fenntartó, mert ebben az esetben ez másodlagos tényező. Számunkra az a legfontosabb, hogy az iskolában minőségi oktatás folyjon, magyar nyelven, idegen nyelveken, jó sportolási és kulturális lehetőségekkel. Az alapítvány ezt fogja felügyelni, hogy minden így történjenˮ – magyarázta Bartók Csaba. Iván László ügyvezető elmondása szerint az építkezés jelenlegi állapota elsősorban az emberek kitartásának köszönhető.

„Az alapító tagok közé az egyház mellett a Csemadok, a pedagógusszövetség és a szülői szövetség tagjai is bekerültek, ez is jelzésértékű. Az építkezési engedélyt 2018 októberében kaptuk meg, az építkezést egy magyarországi kivitelező végzi, de több szlovák alvállalkozóval dolgozik. Merem állítani, hogy ez az iskola az ország legszebb iskolája leszˮ

– mondta az ügyvezető.

Korhű komplexum

Az iskolaközpont egy magyarországi, a közelben található Encs település iskolájának átdolgozott tervei alapján épül fel. A terveket Pásztor Péter építész dolgozta ki, a munka kivitelezését Puskás Géza végzi.

„A kezdeti nehézségek után – a szlovák és a magyar műszaki szabványok egyeztetését követően – nagyon szép ütemben haladtunk. A tavalyi évünk az alapozási és a szerkezeti munkák lebonyolításával telt el. Most a tetőszerkezetet építjük. Bár két hónapja kisebb létszámban dolgozunk a járvány miatt, sok munkás nem tud átjönni a kisebb határátkelőhelyeken, ez némiképp lassítja a folyamatot. A munkások egészségügyi állapotát állandóan ellenőrizzük, fertőtlenítőszereket osztottunk ki. Ha úgy alakul, szájmaszkban dolgozunk. Úgy tervezzük, az épület nyáron tető alá kerül, ezzel egy időben pedig a nyílászáró szerkezetek beépítésén és a belső elektromos vezetékeken is dolgozunk. Május közepén kezdjük az épület hőszigetelését. Az épület nem az úgynevezett Bauhaus iskola példáját követi, hanem egy hagyományos, élhető, szemnek és léleknek is ragyogó példáját kell elképzelni. Rengeteg vasbeton és faszerkezet csatlakozik egymáshoz, de nem feledkezünk meg az elegendő természetes fényt biztosító üvegszerkezetekről sem. Az iskolának egy olyan vonulata lesz, amit régi iskolák, egyetemeink kellőképpen visszaadtak, de a mai világban nagyon kevés épül belőlükˮ – nyilatkozta Puskás Géza.