Jövőre befejeződhet a borsi kastély komplex rekonstrukciója

A közel 2,5 millió euróból (805 millió forint) megvalósuló rekonstrukció részleteiről Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója számolt be az Új Szónak. „Az egész felújítás a teljes tetőszerkezet újraépítésével, illetve a födémek részleges cseréjével kezdődött. Az 1940-es években épített, a kastély belső udvarában található verandaszerű szerkezetet lebontottuk és újraépítettük. Ebben a részben már kialakítottuk a komplexum szállodarészlegét, a szobák és a hozzájuk tartozó fürdőszobák is készen vannak. Az új nyílászárók is elkészültek, legtöbbjük már helyére került. A restaurációs munkák is jelentősen előrehaladtak, a szakemberek már a reneszánsz kőkereteket is restaurálták, és a reneszánsz vakolat is felkerült a falakra. Azokban a termekben, ahol korábban istállók és gazdasági jellegű helyiségek voltak, a szennyezés miatt komplex földcserét hajtottunk végre. A felújítás első üteme valójában összekapcsolódik a másodikkal, melynek során a szakipari munkákat hajtjuk végre. Ha továbbra is minden a terv szerint halad, a kastély átfogó felújítását már 2020 második felében befejezhetjük” – nyilatkozta Diószegi László. Azok, akik a felújítás előtti állapotában is látták a kastélyt, már most, a rekonstrukció közepén is jól érzékelhetik a változás nyomait. Az épületkomplexum kívülről nézve teljesen megújult.

Egy új korszak

A hófehérre festett falak és a tűzpiros cseréppel átfedett tetőszerkezet már messziről nézve is arról árulkodik, hogy a kastély falain belül nemsokára egy teljesen új korszak kezdődik. „Idáig szinte csak a bontási munkálatokat végeztük, és csak aztán jöhetett az építkezés. A víz-, villany- és vízvezetékek szerelése is folyamatban van. Az épületen belül igazából már csak a festés és a beltéri munkák vannak hátra. Amint levonulnak a munkagépek és megtisztítjuk az udvart és a kastély környékét a felgyülemlett hulladéktól, a tájépítészeti szépítkezést és a környezet rendezését is megkezdjük. Ha továbbra is minden az ütemterv szerint halad, akkor ezt a nyár folyamán vagy legkésőbb ősszel megvalósítjuk. Mindezek mellett a kastély Bodrog folyó felőli részében megkezdődött a romterület feltárása is, melyet a későbbiekben valamilyen módon be szeretnénk mutatni” – magyarázta az igazgató.

Lassú, de biztos folyamat

Mivel a koronavírus terjedése miatt a magyar és a szlovák kormány is olyan óvintézkedéseket hozott, melyek minden egyéb mellett az államhatárokat is érintik, az épület felújításán dolgozó magyarországi munkások egy ideig nem jöhettek át a határon. „A korlátozás első két hetében senki sem jutott át Magyarországról, így a kivitelező sem tudott dolgozni. A munka lelassult, de semmiképp sem akarnánk módosítani az ütemtervet. A komplex rekonstrukció befejezésének időpontját továbbra is 2021 márciusára, II. Rákóczi Ferenc születésnapjára tervezzük” – tette hozzá Diószegi László. Rozsmann Attila építésvezető szinte minden nap az építkezésen van. Véleménye szerint a munkások a különféle korlátozások ellenére is kiválóan teljesítik feladataikat. „Figyelembe véve, hogy a keddenként tartandó helyszíni bejárásainkat most nem személyesen, hanem telefonos videókonferencián keresztül végezzük, jó tempóban haladunk. A munkások továbbra is szájmaszkban dolgoznak, és betartják a szigorú előírásokat. Nem egyszerű a feladat, de az ütemterv és az időpontok nem eresztenek. Az átadásra kitűzött dátum sem reménytelen, de nyilván sok mindentől függ” – zárta Rozsmann Attila.