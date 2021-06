Jótékonysági aukció a Szivárvány Központért

Az Elephant Diamonds luxus ékszerüzlet indította az aukciót a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került központ támogatására. Június 22-ig lehet ajánlatot tenni a 2 245 euró értékű gyűrűre az üzlet Facebook-oldalán.

„Nagyon kellemes meglepetés volt, jól esik, hogy gondoltak ránk.

Sokszor keresnek meg bennünket rossz anyagi helyzetben lévő családok is, rajtuk is könnyebben tudunk így segíteni. Egy újabb lezárás esetén ugyanis kérdésessé válhat a központ fenntartása is” - mondta Pócs Zsuzsa, a központ szakembere, és az azt üzemeltető Életfa polgári társulás elnöke hozzátéve, hogy a város is támogatja a központot. Jelenleg mintegy hatvan gyermekkel foglalkoznak a központban, augusztustól várhatóan tovább nő majd a létszám.

„Eljutott hozzánk, hogy nehéz helyzetbe került a gyermekfejlesztő központ, ahol például tanulási- vagy beszédzavarral küzdő, illetve hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak.

Az aukcióval rajtuk szeretnénk segíteni. Emellett az ékszerüzlet havi bevételének öt százalékát is felajánljuk a központot működtető Életfa Alapítványnak” - mondta Gódány Zsolt, az Elephant Diamonds munkatársa.

Kilenc gyémánt díszíti a 18 karátos fehérarany gyűrűt, amelyre május közepén indult el a jótékonysági licit. Az érdeklődők hozzászólásban, vagy személyes üzenetben is bekapcsolódhatnak az aukcióba.