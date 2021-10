Jobb szezont zárt a dunaszerdahelyi fürdő

A nyári szezonban 222 ezer vendég váltott jegyet a fürdőbe, ez 2020-hoz képest 17 százalékos növekedést jelent, a 2019-es, Covid-19 előtti évhez viszonyítva viszont 13 százalékkal kevesebb volt a látogató, közölte Somogyi Gábor, a fürdő igazgatója. A vendégek túlnyomó többsége belföldi turista volt, a külföldi látogatókat a júliusban bevezetett korlátozások is eltántoríthatták a kirándulástól.

„A járványügyi intézkedések hatása a nyári szezon alatt is érezhető volt. Elsősorban az erős napoknál éreztünk jelentős, 25–30%-os visszaesést a 2019-es évvel való összehasonlításban. Ezt valamelyest kárpótolta a meleg nyár, a 2 évvel ezelőtti látogatottsági számokat viszont így sem tudtuk megközelíteniˮ – jegyezte meg az igazgató. Az eredményeknek köszönhetően pozitívan értékelik a nyári szezont, viszont a kedvező eredményekkel sem tudják pótolni a korlátozások miatt az év első felében kialakult bevételkiesést. Épp emiatt jelenleg nem terveznek nagyobb fejlesztéseket a fürdőben, Somogyi Gábor szerint ezeket legfeljebb külső támogatásból, állami, vagy EU-s forrásból tudnák finanszírozni. Tavaly sikerült megvalósítani egy ilyen beruházást, amikor sétánnyal és vízi színpaddal bővítették az elérhető attrakciókat.

Az utóbbi hetekben már a keresletre is rányomja a bélyegét az országos járványhelyzet, egyre kevesebben váltanak jegyet a fürdőbe. „A bevételek már ma sem fedik le a költségeinket. A helyzet előrehaladtával sajnos a kereslet további gyengülésére számítunkˮ – folytatta Somogyi Gábor. Ha ismét be kellene zárni a fürdőt, akkor a kedvező nyári hónapokban kialakított pénzügyi tartalék ellenére nehéz helyzetbe kerülnének. Az igazgató megjegyezte, hogy a gazdasági kilátásokat árnyalja a növekvő minimálbér, valamint az energiaárak drágulása is. Somogyi Gábor kijelentette, hogy ugyan optimalizálták a személyzeti állományt, de nem szeretnék csökkenteni az állandó alkalmazottak számát. „Tapasztalatunk szerint nagyon nehéz új, képzett kollégákat találni, akik nélkül a jövő évi szezon nehezen vihető sikerreˮ – zárta az igazgató.