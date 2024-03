Jó lett volna egy női jelölt, főleg, ha jó értékrendje van – mondták Párkányban

Szombaton délután öt és hat óra között a 10 választói helyiségből hatot kerestünk fel, a bizottságok beszámolói alapján megállapítható, hogy a kora délelőtti helyzethez képest mindenütt javult a voksolási kedv. Az egyes számú választási körzetben ottjártunkkor az 1100 választásra jogosult személyből 270-en adták le a szavazatukat. Ebből többen választói igazolvánnyal érkeztek, sokan Pestről jöttek szavazni. A hármas választási körzetben pedig a 770 választó 22 százaléka adta le szavazatát délután kettőig, itt folyamatosan jöttek szavazni. A hármas választási körzetben este tízig 28–30 százalékos részvételre számítanak.

A négyes körzetben 924 választásra jogosult személyből késő délutánig, kora estig 300-an szavaztak. Körülbelül fél nyolcig a kiskertekből visszatérőkre vártak, feltételezik, hogy legalább 400 ember adja le majd szavazatát ebben a körzetben. A kilences választói körzetben délután ötkor 851 emberből 290-en járultak az urnákhoz – ez teljesen szokványos részvételnek értékelték. A nyolcas körzetben 830 személyből körülbelül a 26 százalékuk szavazott, itt szintén számítanak még választókra. A kettes körzetben délután öt óra tájékán 35 és 40 százalékra becsülte a bizottság a szavazói részévételt, ebben a körzetben 940 személy jogosult a választásra.

Összességében a szombati, kora esti helyzetet tekintve elmondható, hogy – bár reggeltől mindenütt javult a választói kedv és részvétel – , mégis kevesen mentek eddig szavazni a városban, este tízig is körülbelül 30 százalékos részvétellel számolnak. Ugyanakkor több szavazóhelyiségben volt jellemző, hogy választói igazolvánnyal, máshonnan érkeztek az emberek, még Lőcséről, Kassáról, Tőketerebesről is voltak Párkányban szavazni, de jöttek pozsonyiak és érkeztek a Magas-Tátrából is.

Hölgyeket is kérdeztünk arról, hogy hiányoltak-e női elnökjelöltet? Volt, aki úgy reagált, hogy nem, mert csalódott az eddigi női köztársasági-elnökben, ám a megszólított hölgyek zöme szerint igenis jó lett volna, ha indul nő. Egyrészt színesebbé és tán kulturáltabbá tette volna a választásokat egy nő indulása, másrészt, mert igenis, a nők is okosak, intelligensek, tehetségesek és legalább olyan jó döntéshozók, mint a férfiak. Ezen kívül legalább annyira rátermettek, és a konfliktusokat is jobban kezelik a férfiaknál, ráadásul a társadalomban számos olyan probléma van, melynek megoldását a nők jobban és hitelesebben kezelik, és képviselik a többi hölgyet is. Egyik megszólítottunk szerint sokkal több nő kéne államhatalmi posztra, menedzseri, irányító pozíciókba a gazdaságba is, ez sokat javítana az ország állapotán. Mások úgy fogalmaztak, nem elég, ha nő vagy, az természetesen jó, de sokkal jobb, ha emellett jó személyiség vagy, empátiával rendelkezel és világos értékrenddel, megalapozott műveltséggel és kulturált, de határozott megjelenéssel, szellemiekben is. Nagy kár, hogy ilyen elnökjelöltet most még lámpással sem találni.

Párkányban olyan elsőválasztó is voksolt, aki 1 héttel ezelőtt töltötte be a 18. életévét.