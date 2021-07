Jelentősen csökkent az oltási hajlandóság Érsekújvárban is

„Egy hónapja még nagyjából 600 érdeklődőt oltottunk be naponta, mára ez a szám körülbelül 150 főre csökkent. Hasonló a helyzet, mint más régiókban és más országokban. Az első 50 százalék gyorsan megvan, utána már nehezebb. Ebből is látszik, milyen korban élünk. Kétségbe vonjuk a tudomány eredményeit” – figyelmeztetett Hajnovič.

A kórházigazgató szerint az oltási hajlandóság növeléséhez a polgármesterekkel való együttműködés is hozzásegíthet. „Közelebb állnak az állampolgárokhoz, mint a kórház. Mi segítséget nyújtunk a logisztika, az oltással kapcsolatos adminisztráció terén, biztosítjuk a vakcinákat és az egészségügyi személyzetet is” – hangsúlyozta Hajnovič, miután találkozott a környező önkormányzatok képviselőivel.

Az új stratégiát, melynek lényege, hogy közelebb hozzák a védőoltást az állampolgárokhoz, Kamil Száz egészségügyi államtitkár is megerősítette.

Az érsekújvári kórházban 2021. január 7-én indult meg a vakcinázás. Az első fordulóban főleg a vörös „Covid-zónákban” dolgozó egészségügyi alkalmazottakat oltották be. A kórház egészségügyi dolgozóinak 75,54 százaléka oltatta be magát. A beoltottak 86,54 százaléka orvos, 73,25 százalékuk pedig egészségügyi nővér.

Február 3-tól az érsekújvári kórház hivatalosan is oltópontként működik. Ettől a naptól kezdve mobil oltószolgálatot is működtet, melynek tagjai a szociális intézetek lakóit oltották be, a környező járásokban is. Az akcióba mintegy 70 egészségügyi dolgozó kapcsolódott be.

A kórház a Nyitra Megyei Önkormányzattal együttműködve május 22-én nagy kapacitású oltóközpontot létesített az érsekújvári császári-királyi lovardában. Az itt szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók eddig 75 179 személyt oltottak be.