VIDEÓ: Jégvarázs a Szepességben

A Šikľavá skala nevű vízesés az iglói járásbeli Galmus-fennsíkon, egész pontosan a Haraszt és Hernádmáté (Matejovce nad Hornádom) települések közti törés mentén rejtőzik. A vízesés az év túlnyomó részében a hegy oldalából kilógó kőfalról zúdul a mélybe, de a kemény mínuszok beálltakor általában egy gyönyörű, kisebb-nagyobb jégcsapsorozatból álló jégfallá, a helyiek szerint igazi jégeséssé alakul át. Az elmúlt hetekben tapasztalt fogcsikorgató hidegnek köszönhetően idén is megtekinthető ez a ritka, de annál csodálatosabb természeti látványosság.

A nagyjából 14 méter magas sziklafalról most mintegy harminc méteres szélességben nyúlnak a mélybe az óriási jégcsapok. Jelenleg még csak néhány pontban érnek össze, de ha a kemény mínuszok továbbra is kitartanak, akár egy olyan lélegzetelállító, a vízesés teljes szélességében egybefüggő jégfal is kialakulhat, mint amilyet legutoljára 2017 tavaszán láthattak az ide látogatók. Annak ellenére, hogy egy kimondottan gyönyörű és valóban ritka látnivalóról beszélünk, a kijárási tilalomra vonatkozó rendeletek értelmében a más járásokból érkezők sajnos ide is csak negatív teszttel jöhetnek, és ajánlatos arcmaszkot is viselni, ugyanis a hét túlnyomó részében rengeteg turista mozog a térségben.

Festői táj

Akik a korlátozások ellenére mégis szemügyre vennék a jégfalat, azoknak Kassa vagy Poprád felől a D1-es autópályán ajánlatos érkezniük. A D1-esről a szepesi vár és Görgő (Spišský Hrhov) település közötti kijáratnál kell letérni a 18-as számú főútra Nemessány (Nemešany) irányába, ahonnan Kolcsón (Klčov), Dománfalván (Domaňovce) és Szepesárkin (Jamník) áthaladva juthatnak el Haraszt településre. Míg a falu egyetlen vasúti hídjától egy autóval is járható keskeny földút vezet tovább egészen a vízesésig, a gépjárműveket ajánlatos a falu határában leparkolni. A vízesés innen mindössze 1,2 kilométerre található, de már az odavezető gyalogúton is a festői tájban, a magasba nyúló fenyőfák és a közelben hömpölygő Hernád látványában gyönyörködhetnek az ide érkezők.

