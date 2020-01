Jeges, csúszós utak – fokozott balesetveszély

„Az egyik nap tejköd, a másik nap jégpáncél az úton. Nem merek autóval elindulni” – kommentálta a téli útviszonyokat egy kevésbé gyakorlott sofőr. Az utóbbi napok nedves, hideg időjárása a közlekedést is bonyolítja. Csúszósak az utak, elsősorban a kora reggeli és az esti órákban, amikor fagypont alá süllyed a hőmérséklet. A gyakori köd is tovább rontja a helyzetet, a jeges út és a romló látási viszonyok nehezítik a sofőrök dolgát. Az utóbbi napokban mégis tizenhat gyorshajtót füleltek le a rendőrök a Dunaszerdahelyi járásban, közölte Martina Kredatusová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. „A volán mögött nem sietünk. Gyors sebességnél ugyanis nem biztos, hogy időben reagál a másik sofőrre, aki éppen telefonál és elhagyta a saját sávját, mert nem figyelt eléggé arra, amire kellett volna, vagy akkor, ha kihajt ön elé egy részeg kerékpáros” – folytatta a szóvivő. Kredatusová hozzátette, csak egy ittas biciklist csíptek nyakon a rendőrök. Télen a gyalogosoknak is körültekintőbben kell közlekedniük, a jeges úttesten meghosszabbodik az autók féktávolsága, és ha valaki hirtelen lép az úttestre, nem biztos, hogy meg tud állni a sofőr. A gyalogosoknak emellett a fényvisszaverő elemek viselésére is ügyelniük kell, hogy láthatók legyenek az autósok számára.

A rendőrség figyelmeztetett, hogy tavaly 214 baleset történt a dunaszerdahelyi járásbeli utakon, amelyek kilenc halálos áldozatot követeltek. A Nagyszombati kerület járásai közül a Dunaszerdahelyiben történt a legtöbb halálos baleset.