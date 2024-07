Javult a hétvégi közlekedési helyzet a Vadasnál (FOTÓK)

Ebben az időszakban semmiféle tumultus nem volt, az új piac előtt sem és még a Westend kapunál sem láttunk gondot. Ugyanakkor három óra után, negyed négy és fél négy között a Komenský utcán az autósor a Zoli kocsmáig ért, de a sor állandó mozgásban volt, haladtak a körforgalom felé, a városi rendőrség munkatársai jól irányították a forgalmat. A Vadas hátsó bejáratánál, a sorompónál afféle cipzár-effektussal engedték be a kocsikat, a városközpont illetve a Tűzoltó utca felől, de a sor itt is folyamatosan mozgott, a szkennelés és beléptetés is rendesen üzemelt. A forgalmat új elterelőtáblákkal is jelölték, egy táblát az újonnan megnyitott szervizútnál a Westend bejárat felé, egyet pedig Sobieski utcán helyeztek ki. Saját tapasztalataink szerint max. 20 és 40 perc közötti várakozás fordulhatott elő, de ez sem állandóan – a Nánai út szinte teljesen üres volt, az autókat vagy a városközpont felé vagy a Vadashoz irányították. Több órás várakozás nem volt, tapasztalataink szerint a helyzet mindenképp javult az előző hétvégéhez képest. Akkor elviselhetetlen állapotok alakultak ki, ahogy erről korábban már beszámoltunk.