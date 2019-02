Javadalmazásukról döntöttek a képviselők Komáromban

Saját, valamint a szakbizottsági tagok javadalmazásáról is döntöttek legutóbbi ülésükön a képviselők.

Az elfogadott határozat értelmében a képviselők a polgármester alapbérének 1/12-ed részét kapják. Egy Komárom nagyságú városban (20-50 ezer lakos között) a polgármester bruttó havi alapbére jelenleg 3062 euró, tehát a képviselők havonta 255 eurót bruttó összeget kapnak. A tanácstagok, valamint az egyes bizottsági elnökök havonta további 80 euróra, a bizottságok alelnökei havi 30 euróra jogosultak. Egy-egy esketésért 40 euró kap az esketést végző képviselő.

Egy éven belül kétszer változott a képviselők javadalmazására vonatkozó jogszabályi előírás. Tavaly áprilistól az önkormányzatokról szóló törvény úgy módosult, hogy a képviselők éves szinten legfeljebb a polgármester alapbérének nagyságával megegyező összeget kaphattak. Mivel a törvény fizetési plafont szabott meg, emiatt Komáromban tavaly több képviselő – elsősorban azok, aki pluszmunkát végeztek, tehát bizottsági elnökök voltak, vagy eskettek, illetve tagjai voltak a versenytárgyalásokat lebonyolító bizottságoknak – már szeptemberre-októberre kimerítették az éves keretet. Míg ugyanis a pluszfeladatokért korábban külön juttatás járt, az áprilisban elfogadott törvény szerint ezeket a juttatásokat is be kellett számítani a képviselők bérezésébe. Időközben a törvényalkotók is rájöttek, hogy nincs ezzel minden rendben, és a Híd kezdeményezésére tavaly decemberben a parlament ismét módosította az önkormányzati törvényt, ami idén február elsején lépett hatályba. Ennek egyik része a képviselői javadalmazására vonatkozik, vagyis a többletfeladatokért külön javadalmazást kaphatnak.

Február elsejétől módosult az alpolgármester bérezésére vonatkozó előírás is, eszerint helyettese fizetését a polgármester határozza meg, mégpedig legfeljebb a polgármesteri fizetés 70 százalékának magasságáig. Komáromban két alpolgármester van, Varga Tamás teljes állásban végzi a feladatot, ő a polgármester döntése értelmében megkapja a 70 százaléknak megfelelő összeget, azaz bruttó 2140 eurót. Ondrej Gajdáč megbízási szerződés alapján látja feladatát – miközben továbbra is a Šulek Gimnázium igazgatója –, és alpolgármesterként a polgármester fizetésének 20 százalékát kapja, azaz bruttó 612 eurót.

Gútán a polgármester, Horváth Árpád alapfizetés 2680 euró, ehhez a testület 33 százalékos pótlékot hagyott jóvá már az alakuló ülésen, így bruttó bére 3560 euró. A városban az alpolgármester fizetését már évekkel ezelőtt a polgármesteréhez igazították százalékos arányban (65 százalék). A képviselők jelenleg havi 150 eurót kapnak, a tanácstagok további 30, a bizottsági elnökök 20, a bizottsági tagok pedig 10 eurót. Koczkás Beáta alpolgármester tájékoztatása szerint márciusban tárgyalnak az önkormányzat új szervezési rendjéről, amely foglalkozik majd a képviselői jutalmazás kérdésével is.

Peter Závodský, Ógyalla polgármestere egyelőre alapfizetésért dolgozik, 2481 eurót kap, alpolgármesterének, aki főállásban tölti be a tisztséget, 70 százaléknak megfelelő fizetést szabott meg. A képviselők jelenleg havonta 20 euró átalányt kapnak, és 30 eurót az üléseken való részvételért. A szakbizottsági elnökök 20, a bizottsági tagok 10 eurót kapnak a szakbizottsági üléseken való részvételért, egy-egy esketésért pedig 20 euró jár. Ógyallán a héten tartják az idei első testületi ülést, amelynek egyik napirendi pontja éppen a képviselők javadalmazása lesz.