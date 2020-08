Ján Mičovský: büszke vagyok a csallóközi termesztőkre

„Büszkeséggel tölt el, amit ma láttam. Láttam az embereket munka közben, a csarnokokban, beigazolódott, hogy az itt élő emberek képesek minőségi élelmiszert tenni az asztalunkra. Nem csak dolgosak, hanem tisztességesek is a gazdák, mert nem fizettek kenőpénzt, hanem képesek voltak csodát teremteni a családi farmjaikon” – nyilatkozta a tárcavezető a kulcsodi Carrot kft. udvarán.

A kulcsodi répatermesztő vállalat valamennyi szlovákiai üzletláncot ellátja, és Magyarországra is szállít répát és petrezselymet. Ján Mičovský elmondta, a térségben termelik meg a szlovákiai lakosok által elfogyasztott zöldség húsz százalékát.

hozzátéve, hogy a minisztérium feladata elismerni és megbecsülni ezeket a gazdákat, akikre az új mezőgazdasági politika készítése során is tekintettel kell lenni. „Ők szolgáltatják a példát, őket kell segíteni” – szögezte le Mičovský.

Minőségi árut termelnek, és időben szállítanak – Nagy László, a kulcsodi Carrot kft. tulajdonosa szerint ez a siker kulcsa. Harminc éve 17 hektáros területen alakították ki a családi vállalkozásként indult gazdaságot édesapjával. Ma közel 900 hektáron gazdálkodnak, répát és petrezselymet is termesztenek.

A koronavírus-járvány sem befolyásolta a cég fejlődését, épp akkor bővítették a termelést, így további tíz emberrel bővítették az alkalmazottak számát. Jelenleg harminckét embernek adnak munkát.

A mezőgazdasági tárca vezetője három gazdaságot látogatott meg a Dunaszerdahelyi járásban, a kulcsodi vállalaton kívül Csilizpatason Both Árpád zöldségtermesztő munkájával ismerkedett meg, Csiliznyáradon Bábics Pál gazdaságát mutatta be neki az AKS.

A miniszter leszögezte, elérhető, hogy Szlovákia zöldségtermesztés szempontjából önellátó legyen, de konkrétumokat egyelőre nem említett, viszont a stratégiai célok közé sorolta az értékesítési központok kialakítását és működőképessé tételét. Elismerte, hogy az államnak közbe kell lépnie az import csökkentése érdekében, támogatni kell a gazdákat, de a termelőknek is be kell szállniuk a saját forrásaikkal.

Patasi Ilona a Szlovákiai Agrárkamara (AKS) elnöke felidézte, hogy évtizedekkel ezelőtt több tízezer hektáron termesztettek zöldséget a különleges adottságokkal rendelkező régióban.

A térségben 16 geotermikus furat van, ez mind az állam tulajdona, de az üvegházban, illetve fóliasátrakban való zöldségtermesztés hagyományát szinte minden családban ismerik.

„Nagyon nehéz visszatérni arra a szintre, de megvan az akarat és egyre több fiatal gazda is érdeklődik a mezőgazdaság iránt. Az emberi erőforrás tehát adott, csak kell egy olyan rendszer, amely segíti őket.

Például az értékesítési központok kialakításával is levehetnénk a terheket a termelők válláról. Így a komplex folyamatok figyelemmel kísérése helyett csak a termeléssel kellene foglalkozniuk” – véli Patasi Ilona.

Mészáros Árpád az AKS alelnöke azt hangsúlyozta, hogy nem kellene Spanyolországból, vagy Marokkóból több ezer kilométert utaztatni a gyökérzöldségeket, mivel ez sokkal kisebb távolságon belül is megoldható. „Örülök, hogy a miniszter úrral egyetértettünk abban, ahogy az aktív gazda az, aki a földeken dolgozik, nem pedig az, aki a támogatást várja” – jelentette ki Mészáros Árpád, aki bizakodva várja az új gazdasági politikát.

VILLÁMINTERJÚ:

Nagy László, kulcsodi gazda

Mi jelenti a legnagyobb kihívást ma a mezőgazdaságban, mennyire nehéz gazdának lenni a Csallóközben?

Semmivel sem nehezebb, mint a korábbi években, hiszen megvannak a térség adottságai. Az éghajlat nem most változik, hanem már megváltozott, ehhez kell most alkalmazkodnunk. Talán a zöldségtermesztésben használt szerek fokozatos kivonása jelent nehézséget, de mi már erre is készülünk. A családi gazdaság egy része biogazdaság. Mindig alkalmazkodni kell az új kihívásokhoz, nem unatkozunk.

Ön szerint mire kellene helyezni a hangsúlyt az új mezőgazdasági politikában?

Elsősorban a fölrendezésre, az öntözésre, a kanálisok rendben tartására. Nem a támogatásra kell várni, hanem intenzíven kell dolgozni. A családi vállalkozásunk egy fillérnyi támogatás nélkül épült fel, csak saját forrásból és hitelből fejlesztettünk.

Megéri gazdálkodni?

Igen, mindenképp.