Ismét jár a karácsonyi villamos Pozsonyban

A karácsonyi villamos a Jesenského – SNP tér – Kapucínska – alagút – rakpart – Jesenského útvonalon közlekedik majd: először december 9-én és 10-én, majd december 13-én, míg december 16-tól január 6-ig – december 24-e kivételével – minden nap. Hétvégén 12:00 órától 20 óráig, munkanapokon 16:00 órától jár.

„A karácsonyi villamos már városi hagyománynak számít. Bízom benne, hogy hozzájárul az igazi karácsonyi hangulat megteremtéséhez, amely a szép élményekről, emlékekről és a kellemes találkozásokról is szól” – mondta Matúš Vallo polgármester a Martin Rybanský, a Pozsonyi Közlekedési Vállalat (DPB) elnökével tartott szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátették, mint minden évben, a villamoson most is ingyenesen lehet utazni.