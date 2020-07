Dunaszerdahely: Ismét a kultúrház része lehet a vendéglő

A Legendary Kft. éttermet működtet a vmk egyik földszinti helyiségében, és mivel felújítanák az egységet, javaslattal fordultak a városhoz. Hájos Zoltán polgármester az önkormányzat ülésén közölte, hogy a működtető kétféle javaslatot terjesztett be: megvásárolnák a helyiséget, vagy hosszú távú bérleti szerződést kötnének a várossal.

„Felújítanák a berendezést, ha bérbe adnánk, akkor hosszú évekig használnákˮ – fejtette ki Hájos. A polgármester elmondta, hogy a vmk igazgatója, Takács Tímea is tárgyalt a vállalat vezetőjével, majd javaslatot nyújtott be a városi hivatalba, amely szerint a vmk is szívesen használná a helyiségeket. Két lehetőséget terjesztettek a képviselők elé, az első alapján a bérlet lejárta után a vmk üzemeltetné a helyet. A másodikban azzal számoltak, hogy a jelenlegi bérlő megvásárolná a helyiséget, vagy hosszú távú bérleti szerződést kötne rá. Hájos Zoltán megjegyezte, hogy ha a kultúrházhoz kerülne a helyiség, azzal a rendezvények színvonalát is emelnék, ugyanis gyakran hiányzik olyan hely, ahol például megvendégelhetnék a résztvevőket.

Gútay László, a kulturális bizottság elnöke is egyetértett vele. „Sok lehetőség van a terület kihasználására. Korábban előfordult, hogy két rendezvény zavarta egymást, mert a kultúrház és a vendéglő közötti vékony fal nem izolálja a hangokat és a szagokat. Az igazgatónő terve járható út, ezt kellene megvalósítaniˮ – jegyezte meg Gútay László, hozzátéve, hogy a bizottság is támogatta a javaslatot, amely szerint a vmk saját szervezésében üzemeltetné az egységet. Hakszer Roland képviselő leszögezte, elutasítja a helyiség eladását, ugyanis szerinte a kultúrház nem egy polifunkciós épület, melynek egy részét értékesíteni lehetne. Antal Ágota képviselő rámutatott, hogy még öt évig érvényes a kft. bérleti szerződése.

„Ha most akarunk lépni, akkor a városnak fel kellene mondania a bérleti szerződést, így a kultúrház vezetése dönthetne arról, milyen rendezvényekre adják ki az éttermetˮ – mondta Antal Ágota, megjegyezve, hogy a szerződésbontás nem egyszerű, de talán megoldható.

A testület nagy többséggel támogatta, hogy a vmk visszakapja a helyiséget. A húsz képviselőből tizenhatan igennel szavaztak, ketten tartózkodtak, ketten pedig nem szavaztak a javaslatról.