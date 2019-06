Iskolaügyi témák terítéken Gútán

2017 januárjában az iskola-összevonás ellen tiltakozók a testületi ülésen is felvonultak (A szerző archív felvétele)

Gútán egy-egy magyar és szlovák városi, valamint egy egyházi óvoda működik. A Brünni téri magyar óvoda a 2018/19-es tanévben hét osztállyal, 152 gyerekkel működött. Az 59 iskolaköteles gyerek közül 10-nél halasztást kértek a szülők, ők továbbra is maradnak az óvodában és 31 új felvételi kérvényt regisztráltak. Az óvodában 13 szabad hely van még. Az ötosztályos Erdő utca 10 szám alatti szlovák óvodába ebben a tanévben 119 gyerek járt, a 27 lettek iskolakötelesek, de heten szeptemberben még nem kezdik meg az iskolát. A 20 szabad helyre 35 kérvény érkezett, közülük 19 a három évnél idősebb gyerek, őket felvették, a fiatalabbak beíratását helyhiány miatt elutasították. A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban két óvodai osztály van, 30 gyerekkel, 9 a ballagó, és 15 a beíratott kisgyerek, valamennyit fel tudják venni. A nyári hónapokban, augusztus utolsó két hetének kivételével, lesz óvoda a városban. Hol egyik, hol másik óvoda fogadja a gyerekeket, természetesen azokból az óvodákból is, amelyeik éppen zárva tart.

Takács Imre arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a II. Rákóczi Ferencz Alapiskolában egy első osztály nyílik 10 diákkal, és 14 diák ballag. A jövő tanévben 3-ról kettőre csökken a napközis csoportok száma, a jelenlegi két párhuzamos 4. és 7. osztályt évfolyamonként egy-egy osztályba vonják össze. A beíratások után az is kérdéses volt, hogy nyílik-e egyáltalán első osztály ebben az iskolában. A testület idén már 38 ezer eurót jóváhagyott a normatíván felül az iskola megsegítésére a város költségvetéséből és ezt év végéig várhatóan 40 ezer euróra kell növelni. A jövő tanévben pedig akár 80 ezer euróra is emelkedhet a szükséges plusztámogatás. A másik két városi iskolában, a Corvin Mátyás AI-ban és a szlovák nyelvű Komenský AI-ban két-két első nyílik, 32, illetve 26 diákkal. Ez a két iskola fedezni tudja kiadásait a normatív támogatásból.

Takács Imre a testület korábbi felkérésére egy átfogó elemzést is kidolgozott a városi iskolák jelenlegi helyzetéről, az elkövetkező években várható diáklétszámokról, a finanszírozásról. Az anyagot most részleteiben nem tárgyalta a testület, de feladatul adta Horváth Árpád polgármesternek, hogy az elkövetkező hónapokban hívjon össze szakmai fórumot a három városi alapiskola igazgatói, az iskolatanácsi tagok, valamint külső szakemberek részvételével, és közösen vázoljanak fel alternatívákat a jövőre nézve.

Az alaphelyzete kísértetiesen hasonlít a két és fél évvel ezelőtti állapotokra, amikor is – egy szakmai elemzés alapján – a városvezetés javaslatot tett a két városi fenntartású magyar alapiskola összevonására. Akkor az elképzelés nagy felháborodást váltott ki egyes szülők, tanárok és városi képviselők körében, petíció is indult a II. Rákóczi AI megmentéséért, felsőbb szinten pedig a hazai magyar pártok kreáltak politikai kérdést az ügyből. Végül a városvezetés visszatáncolt, az összevonás elmaradt, de a gondok nem oldódtak meg. Most ismét elkészült egy, a korábbihoz hasonló elemzés, újra lesz szakmai és lakossági fórum, kérdés, ezúttal milyen eredménnyel.