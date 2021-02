Ipolyszalkán is sok a fertőzött, szombaton ismét tesztelnek

A Párkányhoz közeli községben a legutóbbi országos forduló idején, a múlt hétvégén az Érsekújvári járás egyik legnagyobb fertőzöttségét mérték a teszteléskor, mégpedig 392 személyből 12 ember mintája bizonyult pozitívnak és közülük mindenki helyi lakos. Ahhoz képest, hogy a január 23-i körben az ezer lakosú községben 365 emberből 1 volt fertőzött, ez a szám csak emelkedett azóta, sőt, magasabb részvételnél kevesebb pozitív eset volt, eddig ez a legrosszabb eredmény. Cagala Szilvia, Ipolyszalka polgármestere lapunknak elmondta, hogy a faluban a közlekedést és a mozgást igyekeznek minimálisra csökkenteni és a lakosoknak védőmaszkokat osztottak szét, személyenként kettőt.

„Azt is felajánlottuk, hogy inkább én elintézem és biztosítom a bevásárlást, az élelmiszert azok számára, akik vesztegzárba kényszerültek, ugyanígy beszerezzük a gyógyszereket, higiéninai eszközöket stb. csak minél kevesebbszer jöjjenek ki az emberek az üzletekbe. Szigorúan betartatjuk a járványügyi szabályokat és a távolságtartást, mert ez most három százalékos fertőzöttség, rendkívül rossz a mutató. Ráadásul szerintem ennél több fertőzöttünk van a faluban, az idősebb korosztályban, azt gyanítom. Tesztelni szombaton fogunk ismét, a sport épületében, reggel nyolctól este hétig“ – mondta a polgármester. Cagala Szilvia hozzátette, az állam február 18-ra ígérte megtéríteni a teszteléssel kapcsolatos költségeket, amelyek naponként több ezer euróra rúgnak. A polgármester azt is furcsállja, hogy míg ősszel a katonaság a pozitív teszteket rendkívül veszélyes hulladékként kezelte és csak ők nyúlhattak hozzá, hogy elszállítsák, külön járművel, mára az a gyakorlat, hogy a polgármester viszi az autójával az átvevőhelyre ezeket a megsemmisítendő mintákat.

„Ősszel úgy bántak ezzel mint rendkívül veszélyes biológiai anyaggal, senki semmihez nem nyúlhatott, ők is talpig beöltözve, külön járművel szállították el, tényleg, mint egy horrorfilmben vagy járványkrimiben. Mára speciálisan becsomagolva ugyan, de polgármesterként simán én is vihetem leadni ezeket, a saját vagy a szolgálati kocsival – azzal, amivel a tiszta, még használatlan teszteket is hozom. Érdekes, ezek a mostani pozitív tesztek kevésbé fertőzőek? Biztos, hogy nem – csak érzékeltetni szerettem volna, hogy az állam miképp áll ehhez – taglalta a polgármester.