Ipari park létesülhet Rimaszombatban

Az ülés első részében a képviselők különböző vagyonjogi, adásvételi és bérleti kérdésekről tárgyaltak. Ismét szó volt a városi tekepályáról, ahol kávézót szeretnének nyitni, de a meghirdetett pályázatra senki nem jelentkezett, így második kört írnak ki. A testület eleget tett a Nemzeti Autópálya-társaság kérésének és jóváhagyták az R2-es gyorsforgalmi út Zeherje–Bátka szakaszának megépítéséhez szükséges földterület eladását. Jóváhagyták egy 700 négyzetméteres földterület eladását is a Szövetkezet (Družstevná) utcában, a volt Lux épülete mellett. Az eladás feltétele, hogy az új tulajdonos – aki parkolót akar építeni a területen – nem kerítheti el a telket és meghagyja a járdákat is a gyalogosoknak.

Módosult a költségvetés

A testület döntött a város költségvetésének módosításáról is. Erre a szeptember elején elfogadott 495 ezer eurós kamatmentes kölcsön miatt volt szükség. A módosítás kapcsán ismét személyeskedéstől sem mentes vita alakult ki Jozef Šimko polgármester és a Merjünk gyorsítani frakciójának képviselői között. A vita apropója egy költségvetési tétel volt: a polgármester 10 ezer eurót akart elkülöníteni a téli stadion szociális helyiségeinek tervdokumentációjára. A vita kapcsán Šimko ismét a városfejlődésének lassításával vádolta meg a klubot, Roman Vaľo képviselő, a Merjünk gyorsítani frakciójának vezetője válaszként azt vágta a polgármester fejéhez, hogy ők két év alatt többet tettek a városért, mint Šimko az eddigi pályafutása során.

Terítékre került a kurinci Zöld Víz üdülőközpont fejlesztésének a kérdése is, Tibor Barto, a városi közterület-fenntartó vállalat igazgatója közölte, hogy a viszonylag kedvezőtlen időjárás ellenére a fürdő bevétele 366 ezer euró volt 2020-ban, összesen 71 ezren látogattak ki a strandra. A hosszas vita után a képviselők elfogadták a költségvetés módosítását, a téli stadion tervdokumentációjával együtt.

Ipari park létesülhet

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter szeptemberben jelentette be, hogy ideje lenne Szlovákia keleti területein is ipari parkokat létesíteni. A Merjünk gyorsítani frakció tagjai felvették a kapcsolatot a miniszterrel, és felvetették, hogy a Nyustya felé vezető út melletti parcella alkalmas lenne az ipari park magépítésére. Vaľo arról tájékoztatta a testületet, hogy Sulík pozitívan reagált a megkeresésre. Jozef Šimko erre közölte, ő is megkérdezte a minisztertől, hogy az ipari park nem létesülhetne-e Rimaszombatban, bár ő más területet javasolt. Šimko leszögezte, mindenképp tárgyalni akarnak a gazdasági miniszter munkatársaival és az általa javasolt helyszínt is megtekintik.

Szó volt továbbá az R2-es gyorsforgalmi útról is, melynek építése nem szerepel a kormány prioritásai között. Šimko felháborodásának adott hangot és közölte, felveszi a kapcsolatot a losonci és a poltári polgármesterrel, hogy lépéseket tegyenek az ügyben. Šimko ebben segítséget kért a Merjünk gyorsítani frakciójától is.

Máris tárgyaltak

Rigó László alpolgármester tudatta lapunkkal, hogy szerdán már sor is került az első tárgyalásra az ipari park ügyében. A gazdasági minisztérium küldöttei Rimaszombatba látogattak és megtekintettek három alkalmasnak tűnő földterületet. Rigó szerint 45–50 hektáros területekről van szó. Abban egyeztek meg a küldöttekkel, hogy kidolgozzák a stratégiai dokumentumokat és beterjesztik azokat a gazdasági miniszternek. Az alpolgármester megerősítette, hogy a három terület között volt olyan, ami elnyerte a küldöttek tetszését. A tárgyaláson a SARIO állami beruházásösztönző ügynökség és a városi képviselőtestület néhány tagja is ott volt.