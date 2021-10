In memoriam Léva díszpolgára lett Grendel Lajos

A zsinagóga épületében, a megszokottnál valamivel szűkebb körben tartották meg a városi díjátadó ünnepséget, melyen in memoriam díszpolgári címet adományoztak Grendel Lajos írónak, a város jeles szülöttének.

In memoriam díj

A rangos elismerést a fia, Grendel Gábor vette át Ján Krtíktől, Léva polgármesterétől, és jelen volt Grendel Ágota is, a Kossuth- és József Attila-díjas író, kritikus, egyetemi tanár özvegye. A testület még a júniusi ülésen döntött a díszpolgári, a városi és a polgármesteri díjak jelöltjeiről, az önkéntesek díjazásáról, illetve azon jeles személyiségekről, akik in memoriam részesültek városi elismerésben.



A méltatásban elhangzott, hogy Grendel Lajos 1948. április 6-án született Léván, a helyi alapiskola elvégzése után a járási székhely gimnáziumát látogatta, számos írásában örökíti meg szeretett szülővárosát. Grendel Gábor lapunknak elmondta, a közelmúltban is járt Léván, amikor egy új utcát neveztek el a magyar nevelési és oktatási intézmények közelében az édesapjáról. Grendel Gábor köszönetet mondott Léva vezetésének, hogy méltón őrzik édesapja emlékét. A Négy hét az élet című regényből idézett az író emlékére, miszerint az ember tulajdonképpen kétszer hal meg, először amikor a szíve megszűnik dobogni, másodszor már örökre távozik, amikor az emlékezés utolsó szikrája is kihunyt.



Rendkívüli személyiségek

Díszpolgári címet kapott Miloš Szabo selmecbányai születésű római katolikus pap és jogász, aki 1988 és 1992 között tevékenykedett a városban, és a rendszerváltás során aktívan kivette részét a demokráciáért folytatott küzdelemben.



Mila Haugová költő, prózaíró, fordító szintén díszpolgári címet kapott, és a díjátadón nagy szeretettel emlékezett vissza a városban töltött évekre. Léva városi díját Vladimír Smetana, a Barsi Múzeum természettudományi munkatársa vette át, a természetvédelmi munkájáért és a város történelmi értékeinek népszerűsítéséért. Kosztolányi Magdolna, a Csemadok Lévai Alapszervezetének és a Reviczky Társulás tagja, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája alapítója szintén városi díjat vett át. Méltatásában kiemelték, hogy a díjazott szívügyének tartja a lévai történelmi jelentőségű sírhelyek felkutatását, gondozását, megmentését az utókor számára.



In memoriam kapott városi díjat Juraj Kovács akadémiai festő és Alena Cibulková pedagógus. Valamennyi díjazottról kisfilmet mutattak be, így azon díjazottak nem mindennapi életébe is némi betekintést nyertek a vendégek, akik már nem lehetnek köztünk.

Érték- és embermentés

Polgármesteri díjat kapott Magdaléna Boledovičová, aki a hátrányos helyzetben élők támasza, segítője a városban. Rendkívül nagyra becsülik az önkéntesek munkáját a járási székhelyen. A díjazottak egyike volt Peter Benček százszoros véradó, aki rendkívüli elszántsággal toborozza az újabb véradókat. A Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének aktív, lelkes tagja Oľga Kurpašová is ebben az elismerésben részesült. A díjazott a koronavírus idején arcvédő maszkokat varrt az ügyfeleiknek, az egészségügyi dolgozóknak, a véradóknak.

Önkéntes munkájáért vett át elismerést Ľudovít Valach nyugalmazott pedagógus, zenész, aki a szociális szolgáltatások központjában működő Öröm énekkar muzsikusa, az idős emberek támogatója, vígasztalója. Munkáját Viera Nehézová és Jozef Števčík segítik, akik a Fénix szociális központ lakóinak mindennapjait gazdagítják zenei kíséretükkel. Az ünnepséget a Kadosa Pál Művészeti Alapiskola növendékeinek műsora tette teljessé.