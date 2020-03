Így szavaztak Rimaszombatban, Tornalján, Füleken és Losoncon

Ha a választási kedvet nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy folytatódott a korábbi trend, miszerint a magyarlakta járások lakói nem igazán érdeklődnek a választások iránt.

A Rimaszombati járásban a lakosok 54,42 százaléka, 34 355 személy járult az urnákhoz szombaton, ami csak kicsivel több, mint a 2016-os 50,54%-os részvétel és jócskán elmarad a 65,80 százalékos országos átlagtól. Hasonló a helyzet a szomszédos Nagyrőcei (51,34%-os részvétel 2020-ban), Rozsnyói (56,14%) és Losonci járásokban (55,10%) is. A Rimaszombati járás a Dunaszedahelyivel és a Komáromival együtt egyike annak a három járásnak, ahol a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, konkrétan 17,17 százalékot. A további sorrend: OĽaNO (16,96%), Híd (14,76), Smer (14,15%), ĽSNS (10,77%), Sme rodina (6,94%), PS/Spolu (3,47%), Za ľudí (3,15%), SaS (2,93%), SNS (2,41%). A Rozsnyói, Nagyrőcei és Losonci járásokban az OĽaNO győzött.

Települések

Rimaszombatban 56,23 százalékos volt a választási részvétel, és a legtöbb szavazatot Igor Matovič pártja, az OĽaNO szerezte: 24,17%-ot. A Smer 14,22%-ot, az MKÖ 12,17%-ot, az ĽSNS 10,6 %-ot, a Sme rodina 7,51%-ot, míg a Híd 6,36 %-ot szerzett a városban. A PS/Spolu 5,71, a Za ľudí 4,79, az SaS 4,35 százaléknyi voksot kapott. Az OĽaNO tehát itt is tarolt, szinte megháromszorozta a 2016-os 7,42%-os eredményét. A Híd hatalmasat zuhant a városban (2016-ban 14,39%), míg az MKÖ némileg gyengébb eredményt ért el, mint négy éve az MKP (15,79%).

Tornalján a választásra jogosultak 49,15 százaléka járult az urnákhoz. A városban az MKÖ szerezte a legtöbb szavazatot (34,91%). Őket az OĽaNO követi (18,80%), majd a Híd (13,76%), a Smer (7,88%), az ĽSNS (5,07%), a Sme rodina (3,98%), a PS/Spolu (3,36%) és a Za ľudí (3,32%) követi. A többi párt nem szerzett három százalékot sem.

Füleken a részvétel 45,83 százalékos volt. Az MKÖ nem sokkal előzte meg a Hidat: a Bárdos Gyula vezette MKÖ 23,9%-ot, míg az Érsek Árpád vezette Híd 22,2 százalékot szerezett. Szorosan mögöttük az OĽaNO áll 20,73 százalékos eredménnyel. A Smer 9,58%-ot, az ĽSNS 4,92%-ot, a Sme rodina 4,07%-ot, a Za ľudí 3,81%-ot, a PS/SPolu pedig 3,28%-ot szerzett.

Losoncon 57,08%-os részvétel mellett az OĽaNO tarolt 27,92%-os eredménnyel. A további sorrend: Smer (17,67%), Sme rodina (9,22%), Za Ľudí (7,48%). ĽSNS (7,3%), SaS (6,75%), PS/SPolu (6,74%). A Híd mindössze 3,31%-ot, az MKÖ pedig 2,93%-ot szerzett.

Egyéni eredmények

A régió alig néhány képviselőt delegál az új parlamentbe. Rimaszombat polgármestere, Jozef Šimko a Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) jelöltlistáján indult a tizedik helyről. 7 491 szavazatot kapott, amivel végül a tizenkettedik helyen végzett, és bekerült a törvényhozásba. Érdekesség, hogy Rimaszombat városában mindössze 653-an szavaztak rá, holott a legutóbbi polgármester-választáson több, mint ötezer szavazatot kapott. A Rimaszombati járás másik képviselője a Rónapatakról (Rovné) származó, szintén az ĽSNS színeiben induló Stanislav Mizík, aki jelenleg is a parlament tagja. Mizík az ĽSNS listájának 13. helyéről indult, amit a 7 207 szavazatnak köszönhetően meg is tartott.

A szomszédos Losonci járást Jozef Pročko komikus, vállalkozó fogja képviselni a parlamentben, aki az OĽaNO listájának hetedik helyéről indult és azt 74 866 szavazattal meg is tartotta. Az OĽaNO színeiben jutott be Poltár polgármestere, Martina Brisudová is. A lista 46. helyéről indult és végül 1566 szavazattal az 53. helyen végzett, ami az utolsó bejutó hely.

A Híd és az MKÖ színeiben induló jelöltek értelemszerűen nem jutottak be a parlamentbe. Agócs Attila, Fülek hidas polgármestere a lista 11. helyéről indulva 3 343 szavazatot szerzett, amivel a 8. helyre karikázta magát. Vavrek István képviselő (Hubó) még nagyobbat ugrott: a 15. helyről indulva 4 464 karikával a hatodik lett.

Az MKÖ színeiben indult Pádárrból Simon Zsolt képviselő, a Magyar Fórum elnöke. A lista negyedik helyéről végül 13 430 szavazat megszerzésével a hatodik helyre csúszott vissza. A rimaszombatiak közül Ciprusz Zoltán 9 124 szavazatot szerzett, amivel a lista 10. helyéről egyet lépett előre. Juhász Péter 3 248 szavazatot, Auxt Ferenc pedig 738 szavazatot kapott.