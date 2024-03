Így szavaztak a Dunaszerdahelyi járás egyes falvaiban

Csilizpatas

A Bős melleti településen kicsivel kúszott 30 százalék főlé a részvételi arány, a lakosok 30,23 százaléka élt választói jogával. A községben összesen 635 fő tette le a voksát valaki mellett. Délután fél 5-kor még csak 115-en jelentek meg a szavazófülkék előtt, ami csupán 18 százalék volt. Egy 18 éves először szavazó fiatalember elárulta, hogy neki is vannak politikai ambíciói, szeretne egyszer ő is belépni egy pártba. Úgy gondolja, hogy a magyaroknak előbb-utóbb be kell kerülniük a parlamentbe és ezért tenni is szeretne. Csilizpatason Forró Krisztián magasan, az összes szavazó 61,15 százalékával, 116 vokssal állt az első helyre. Másodikként Peter Pellegrini 19,47 százalékkal, 37 szavazóval érkezett be, míg a harmadik Ivan Korčok lett 18 szavazattal, 9,47 százalékkal.