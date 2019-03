Így épül az új Nivy autóbusz-pályaudvar

2017-ben nyitották meg az ideiglenes buszpályaudvart a Mlnyské Nivy utcában, ezután elkezdődött az új, modern állomás építése. Másfél éve már csak egy nagy lyuk volt az egykor lerobbant autóbusz-pályaudvar helyén. Tavaly láttak munkához az építkezési területen, azóta gyors tempóban dolgoznak a munkások a területen. Jelenleg a 125 méter magasra tervezett Nivy tower 24. emeletét építik. A toronyházban irodák és étterem is helyet kap. A földszinten és a föld alatt is intenzív munkák folynak. A torony alatt mélygarázs épül, mellette pedig az új autóbusz-pályaudvar. A kivitelező tervei szerint a föld alá telepítik az új állomást. A munkások a toronnyal párhuzamosan építik az üzletközpontot. A Mlynské Nivy utcába most nem hajthatnak be az autósok, helyettük munkagépek, teherautók és betonkeverők cirkálnak a szakaszon. Az út alatt fél éven belül földalatti körforgalom épül. A kivitelező, a HB Reavis vállalat tegnap a sajtó képviselőinek is bemutatta, hogy hogyan készül az új Nivy. A munkások a vaskonstrukción dolgoznak, fokozatosan behelyezik a torony üvegfalait.

A kivitelező szerint az épülő autóbusz-pályaudvar Európa egyik legnagyobb építkezése. Ha elkészül, naponta ötvenötezer ember fordul majd meg a hatalmas, zöldtetős komplexumban. A 30 ezer négyzetméter alapterületű autóbusz-pályaudvarról több mint 760 szlovákiai és külföldi állomásra lehet majd eljutni. Közel 1 millió négyzetméteren új üzletek, 30 ezer négyzetméteren irodák lesznek az együttesben, amelyben egy 3 ezer négyzetméter alapterületű piacot is nyitnak. A mélygarázsokban pedig 2 300 személygépkocsi fér el. 2020-tól végre 21. századi körülményeket nyújtanak majd az utasoknak az új autóbusz-pályaudvaron.