Hétfőtől egy nagy közlekedési dugó lesz a főváros

Néhány járaton nem kell jegyet váltani az utasoknak, bővítik a város szélén levő gyűjtőparkolókat, buszsávokat alakítanak ki, telefonon, interneten és egy mobilalkalmazás segítségével is naprakész információkat kínálnak a közlekedési helyzetről.

Merre ne menjünk?

Az autóbusz-állomás és a D4/R7 elkerülő és gyorsforgalmi út építése miatt ma estétől fél évre lezárják a Mlynské Nivy utcát, valamint a Kikötői híd alatti körforgalmat. A hétvégén kijelölik az elkerülő utakat, hétfőtől lép életbe a teljes útlezárás. A közlekedési káosz elsősorban a főváros keleti felét érinti, Somorja felől lesz a legnehezebb bejutni Pozsonyba. A Slovnaft utcáról nem hajthatnak fel, illetve le az autósok a D1-es autópályára. Az R7-es építése miatti korlátozás két évig is eltarthat, ez idő alatt részleges vagy teljes útzárral kell számolni a közlekedőknek. A Nivy autóbusz-állomásnál készülő föld alatti körforgalmat fél év alatt megépíthetik. Augusztus közepéig csak a tömegközlekedés járatait engedik be a területre. A párhuzamos Páričková utcán felszámolják a parkolóhelyeket, ugyanis erre haladnak majd a tömegközlekedési eszközök a jelenlegi egy helyett mindkét irányban.

Merre menjünk?

Elsősorban az fontos, hogy mivel. A magisztrátus a zvladneme.to honlapon az egyes kölekedési eszközökre lebontva kínál megoldásokat a korlátozások elviselhetőbbé tételére. A felhasználó kiválaszthatja, hogy tömegközlekedési eszközzel, autóval, kerékpárral, vagy gyalog akarja-e kikerülni a dugókat. Az autókat a Gagarin utcára terelik a Kikötői híd alatti korlátozás miatt. Ezt azonban leszűkítik, a városból kifelé csak egy sávban haladhatnak az autósok, mivel a másik sávot a tömegközlekedés foglalja el. A központ irányában egy új buszsávot alakítanak ki. A szakaszon jelentősen megnövekszik a forgalom, ezért a város azt tanácsolja, hogy aki teheti, más útvonalat válasszon, vagy menjen busszal. A főváros a tömegközlekedést preferálja, ha azonban kénytelenek autóba ülni az ingázók, akkor a Waze telefonos alkalmazás nyújthat segítséget nekik, illetve alternatív útvonalakat is kínálnak. Vereknye, Pozsonypüspöki és Csölle (Rovinka) irányából a Gagarin úton juthatnak be a központba. Nagyszombat és Szenc felől, a D1-es autópályáról letérve Aranyhomok fölött elhaladva a Rozsnyói vagy a Szőlősi úton, ha Ligetfaluba vagy a főváros nyugati részére tartanak, akkor a Lafranconi hídon keresztül érhetnek célba. A keleti irányba autózók a Gagarin úton keresztül, Vereknye felé haladva kerülhetik el a korlátozásokat. Ligetfaluból Vereknyére és Csöllére a D1-esről lehajtva a Gagarin úton keresztül, a Slovnaft és Farkastorok felé a Bajkál úton keresztül vezet az út. Ligetfaluból kifelé nem térhetnek fel az autók a Slovnaft útra. A városközpontból kifelé a Főrévi (Prievozská), a Gagarin és a Slovnaft úton keresztül haladhatnak az autósok, Nagyszombat és Szenc irányába a Rozsnyói és a Szőlősi utat javasolják. A magisztrátus azt tanácsolja, aki teheti, kerülje el a Gagarin utcát, amelyen a csúcsforgalomban már most is kilencszázan utaznak autóban, további háromezer-hétszáz utas pedig a tömegközlekedési eszközökön. A sofőrök az Óváros irányából a Landerer utcán kerülhetik ki a Mlynské Nivy környékét.

A Nivy körül a zöld vonalon járhatnak a gyalogosok (Képarchívum)

Busszal vagy vonattal

A főváros azt ígéri, hogy a következő hónapokban autóbusszal, trolibusszal vagy villamossal közlekedhetünk a leggyorsabban a városban. A magisztrátus által készített tanulmány szerint a Gagarin úton további, még legalább ezer utas elfér a tömegközlekedési eszközökön. A buszsávok kialakítása mellett ingyenes járatokkal is próbálják enyhíteni az utasok bosszúságát. „Hétfőtől március végéig nem kell jegyet váltani a 201-es, a 202-es, a 212-es, a 75-ös és az X72-es járatokon. A buszsávoknak köszönhetően garantálni tudjuk a városi tömegközlekedési eszközök gyorsaságát a legtúlterheltebb szakaszon” – olvasható a Pozsonyi Közlekedési Vállalat honlapján. A vállalat a korlátozások miatt fél áron kínálja az integrált közlekedési rendszerben megváltott heti bérleteket. Az ingázók a város szélén, Aranyhomok pihenőnél és a vereknyei temetőnél kialakított gyűjtőparkolókban hagyhatják a személyautójukat. Vereknyéről és Pozsonypüspökiből az ingyenes járatokkal utazhatnak a városközpontba. Az autóbusz-állomásál életbe lépő korlátozás miatt a Páričková utcában közlekednek az X72-es, az 50-es és a 205-ös járatok és a taxik, a 70-es autóbusz a Landerer utcán keresztül szállítja az utasokat. A 87-es autóbusz kerülőútvonalon jár a Kikötő (Prístav) és a Mező (Lúčna) megállók között. A városi tömegközlekedés járatain kívül a regionális járatok is a buszsávokban haladnak, Vereknyén, a Gagarin úton és a vereknyei temetőnél is megállnak. A gyalogosoknak az autóbusz-állomás környékén kell óvatosabban közlekedniük, ugyanis csak a Twin City előtti járdán haladhatnak. A kerékpárosok a tömegközlekedési eszközöknek kijelölt Páričková utcán járhatnak, a Gagarin utat azonban jobb, ha elkerülik. A Szlovák Vasúttársaság tavaly ősztől több vonatot indít a környező településekből Pozsonyba, és busszal is egyszerűbb bejutni a fővárosba.

Hogyan tájékozódjunk a lezárásokról?

Több platformon tájékoztatnak a várható változásokról, a zvladneme.to honlap mellett a magisztrátus weboldalán és a közlekedési társaságok oldalain is ismertetik a korlátozásokat és alternatív útvonalakat is kínálnak. A hétfőtől hívható a 0800 242 000-ás tájékoztató vonalon is segítséget kérhetnek a sofőrök. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a forródrót nem helyettesíti a segélyhívó vonalakat, de figyelmeztetik a sofőröket, hogy ne éljenek vissza a segélyhívó számokkal. A közösségi portálon is folyamatosan tájékoztatják a közlekedőket, elsősorban a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság oldalát érdemes követni.

Több lesz a rendőr

A Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy több lesz a rendőr a főváros útjain. Az ország számos pontjáról érkeznek egyenruhások Pozsonyba, hogy gondoskodjanak a biztonságos és folyamatos közlekedésről. Tibor Sekula a kerületi rendőr-főkapitányság igazgatóhelyettese elmondta, hogy a rendőrök a csúcsforgalom idején a legforgalmasabb kereszteződésekben is szolgálatot teljesítenek. Arra is ügyelnek majd az egyenruhások, hogy az autósok ne foglalják el a buszsávokat, ebben az esetben az objektív felelősség elve alapján járnak el. Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere a közösségi portálon azt írta, hogy a rendőrség azt kéri a fuvarozóktól, éjszaka vagy a csúcsforgalmon kívül hordják szét az árut Pozsonyban. Az autóvezetők élőben követhetik a közlekedési helyzet alakulását, 15 kamera közvetít az utakról. A rendőrség helikopterrel is megfigyeli a közlekedési helyzet alakulását, azzal számolnak, hogy több baleset lesz Pozsonyban. Az útlezárások azonban a mentőegységek munkáját is megnehezítik. Az önkéntes tűzoltóegységeket is megszólítják, hogy minél hamarabb segíteni tudjanak a bajbajutottaknak.

Egyéb mellékhatások

Nem csak az autósok életét nehezítik meg a közlekedési korlátozások, az útlezárások miatt a kukásoknak is korábban kell felkelniük. Reggel hat helyett már hajnali négytől ürítik a kukákat a fővárosban. A magisztrátus azt kéri a lakosoktól, hogy már előző este helyezzék ki a kukákat a házuk elé.