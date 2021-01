Időpontos tesztelés már Komáromban is – íme a tudnivalók

„Lényeges a különbség. Az elején még, amikor kezdtünk, nem nagyon vártak egy óránál többet az emberek. Aztán ez egyre több lett, az utóbbi időben pedig a várakozási idő akár három-négy vagy több órára is kiterjedt. Voltak, akik hajnali ötre érkeztek, s délelőtt már nem mindenki jutott be, aki pár órával később állt be a sorba. Nemcsak nálunk nézett ki így a helyzet, hanem más helyeken is“ – magyarázza az egyre több embert nyomasztó problémát Czirfusz Mónika. Mint mondja, két héttel ezelőtt meghirdetett elektronikus előjegyzési rendszer tesztelésébe még nem kapcsolódtak be, mert attól tartottak, hogy káoszt fog okozni, ha ugyanott fogadják a spontán érkező és az időpontot foglaló polgárokat. Ez a probléma némileg csütörtökön is jelentkezett, s azzal próbálták áthidalni, hogy számokat osztottak az időponttal nem rendelkezőknek, illetve mivel nem telt be minden terminus, a fennmaradó időszakban fogadták őket. Végül az összkapacitásukon felül délelőtt még 60 főt leteszteltek, délután pedig, miután elfogytak az előjegyzett tesztalanyok, fél kettőtől további 100 regisztráció nélküli embert tudtak letesztelni. „Hozzánk mostantól időpontra érdemes jönni. Fogadni fogjuk a többieket is, de számolniuk kell azzal, hogy órákat fognak várni, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem kerülnek sorra“ – mondja az orvos. Az időpontok hiánya és szűkössége sokaknak okozhat majd bosszúságot, nem biztos ugyanis, hogy mindenkinek időben jut majd terminus. Úgy látja, könnyítést jelenthetne, ha a nagyobb cégeken belül folytatnák le a vizsgálatokat, s nem kéne az alkalmazottaknak rendszeresen felkeresniük a mintavételi helyeket. „Az is gondot jelenthet majd, hogy akinek tünetei vannak, az nem feltétlenül jut el tesztelésre. Ha tele leszünk időpontosokkal, akkor hova soroljuk be majd a pácienseket, akiket a kezelőorvosaik küldenek hozzánk?“ – teszi fel a kérdést.

Sok a fertőzött

A központnál december közepétől a pozitivitási arány napi 7-13 % közott mozog, de volt már pár kiugró napjuk is. „December 28-án, amikor az emberek az ünnepek után jöttek, 18 % feletti fertőzési arányt mértünk. Akkor teljes családok voltak pozitívak“ – árulta el. Egyszerre öten dolgoznak a mintavételezés során, s habár a fertőzés veszélye állandó, megbíznak a védőfelszerelésükben: „Az utóbbi időben már napi kétszer tesztelem magam, a kollégákat is egy vagy kétnaponta megvizsgálom. Veszélyérzetünk persze van, de be vagyunk öltözve, UV-lámpáink vannak. Másfél hónapja tesztelünk minden munkanapon, napi 8 órában, s még egyikünk sem fertőződött meg.“

A jelentkezés menete

Komáromban egyelőre csak ebben a központban lehetséges terminus foglalása a korona.gov.sk honlapon. Az érdeklődőknek a „Sv. Valéria, s.r.o., Senný trh 799/6“ pontot kell kiválasztaniuk, ha a Semmelweis Ignác Egészségközpontba szeretnének menni. Itt látszólag két lehetőség közül lehet választani, amelyek az „AG (1)“ és az „AG (2)“, ám nem kell ettől megijedni, a felosztás pusztán adminisztratív jellegű, mindkét esetben ugyanoda kap időpontot az érdeklődő. A jelentkezéseket az AG (1) esetében kétperces időintervallumokban regisztrálja a rendszer és 240 embert enged bejelentkezni naponta, az AG (2)-ben 10 perces az időintervallum és mindössze 10 ember regisztrálhat ide. Tehát, ha az utóbbinál nincs hely, akkor mindenképpen meg kell próbálni az AG (1)-et is. Egy nap összesen 250 regisztrált emberre van kapacitásuk.

A vakcina a megoldás

Czirfusz Mónika úgy látja, bízni kell az oltások hatékonyságát és biztonságos mivoltát alátámasztó klinikai vizsgálatokban: „Ennek a járványnak a végét csak az oltás jelenti. Semmi más. Itt mi látjuk, hogy bármennyit is tesztelünk, ez a vírus egyszerűen tovább terjed. Igazán hatásos gyógyszer nincs, s főleg olyan, ami ambuláns szinten is szedhető. Itt az lesz majd a kérdés, hogy az oltás mennyire fedi le majd az összes vírusmutációt. Ezt az idő fogja megmutatni. Ami mellékhatásokat illeti, többnyire egyáltalán nem jelentkeznek vagy nagyon enyhék. Világszinten is elenyésző volt az a pár erős allergiás reakció a klinikai tesztek során, de ezért oltanak kórházi körülmények között, s figyelik meg utána 15-30 percig a személyeket. A vírus nem fog eltűnni, azzal kell számolni, hogy hosszú távon itt fog még körözni – úgyhogy minél magasabb átoltottsági arányt kéne elérnünk, azt követően fogunk tudni újra normálisan élni.“